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$ 21,5 тыс. за дом отдыха. На аукцион выставили интересный объект в лесу у реки со скидкой в 30%

15.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На аукцион выставили дом отдыха «Реченька» со скидкой в 30%. Объект находится на берегу реки Щара, возле ландшафтного заказника "Липичанская пуща". Аукцион назначен на 23 декабря, торги за лот начнутся с 54.820 руб. 

$ 21,5 тыс. за дом отдыха. На аукцион выставили интересный объект в лесу у реки со скидкой в 30%
Фото: beltorgi.by

Дом отдыха «Реченька» находится в сосновом лесу на берегу реки Щара и не так давно это было популярное место отдыха. Там, к примеру, проводил свободное время известный писатель и поэт Петрусь Бровка.

Рассказывали, что как-то побывал здесь поэт Петрусь Бровка. Побыл, отдохнул, а когда вернулся в Минск, настойчиво советовал своим друзьям: «Отдыхать, ребята, обязательно поезжайте в "Реченьку". Там вода в Щаре чистая-чистая, нет транзисторов, а когда по вечерам запоют где-нибудь в ближайшем селе женщины, то сердце замирает, вспоминает слова поэта Владимир Томчик.

Двухэтажное кирпичное здание было построено в конце 60-х прямо в лесу. Со слов жителей, места здесь очень красивые: нетронутая природа, лесной воздух, рядом песчаный пляж, уникальный маршрут для байдарочников-любителей. Раньше здесь была ещё и грязелечебница. Однако за годы бесхозяйственности здание сильно обветшало, а асфальтированная дорога к дому отдыха заросла мхом.

$ 21,5 тыс. за дом отдыха. На аукцион выставили интересный объект в лесу у реки со скидкой в 30%
Фото: beltorgi.by
$ 21,5 тыс. за дом отдыха. На аукцион выставили интересный объект в лесу у реки со скидкой в 30%
Фото: beltorgi.by
$ 21,5 тыс. за дом отдыха. На аукцион выставили интересный объект в лесу у реки со скидкой в 30%
Фото: beltorgi.by
$ 21,5 тыс. за дом отдыха. На аукцион выставили интересный объект в лесу у реки со скидкой в 30%
Фото: beltorgi.by
$ 21,5 тыс. за дом отдыха. На аукцион выставили интересный объект в лесу у реки со скидкой в 30%
Фото: beltorgi.by
$ 21,5 тыс. за дом отдыха. На аукцион выставили интересный объект в лесу у реки со скидкой в 30%
Фото: beltorgi.by
$ 21,5 тыс. за дом отдыха. На аукцион выставили интересный объект в лесу у реки со скидкой в 30%
Фото: beltorgi.by

– Предложение по продаже хорошее и выгодное, но только никто про него не знает. Это хорошая площадка для туризма и активно развивающегося Глэмпинга: где здания выполняют роль основных корпусов, а на 5 гектарах размещены шатры, домики, сцены и прочее. Вариант для тех, кто хочет отдыхать на природе, но не готов к походным условиям и отсутствию комфорта, - уверены местные жители.

К слову, Дятловский район – популярное направление для туризма. Здесь находятся известные санатории "Радон", «Альфа Радон» и Детский Санаторий ''Боровичок''.

Дом отдыха «Реченька» разыгрывается не в первый раз. Еще в ноябре он выставлялся на аукцион за 82 тыс. рублей, в этот раз цена существенно снижена и торги за объект недвижимости начнутся с 54.820 руб. Шаг аукциона - 2741 руб. Заявки принимаются до 22 декабря. Сам аукцион пройдет 23.12.20 в 11:00 по адресу г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, каб. 28 (офисный блок).

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Теги: Минск
 
 
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На аукцион выставили дом отдыха «Реченька» со скидкой в 30%. Объект находится на берегу реки Щара, возле ландшафтного заказника "Липичанская пуща". Аукцион назначен...
 
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