$ 21,5 тыс. за дом отдыха. На аукцион выставили интересный объект в лесу у реки со скидкой в 30%

Дом отдыха «Реченька» находится в сосновом лесу на берегу реки Щара и не так давно это было популярное место отдыха. Там, к примеру, проводил свободное время известный писатель и поэт Петрусь Бровка.

– Рассказывали, что как-то побывал здесь поэт Петрусь Бровка. Побыл, отдохнул, а когда вернулся в Минск, настойчиво советовал своим друзьям: «Отдыхать, ребята, обязательно поезжайте в "Реченьку". Там вода в Щаре чистая-чистая, нет транзисторов, а когда по вечерам запоют где-нибудь в ближайшем селе женщины, то сердце замирает, – вспоминает слова поэта Владимир Томчик.

Двухэтажное кирпичное здание было построено в конце 60-х прямо в лесу. Со слов жителей, места здесь очень красивые: нетронутая природа, лесной воздух, рядом песчаный пляж, уникальный маршрут для байдарочников-любителей. Раньше здесь была ещё и грязелечебница. Однако за годы бесхозяйственности здание сильно обветшало, а асфальтированная дорога к дому отдыха заросла мхом.