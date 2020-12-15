Назван лучший интернет-магазин года в Беларуси

В номинации «Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров» по результатам 19-го Международного фестиваля-конкурса «Выбор года 2020» назван интернет-магазин МТС.

«Выбор года» - один из авторитетных профессиональных конкурсов в сфере торговли и услуг, проводимых на территории Беларуси. Золотая медаль, которой был награжден интернет-магазин МТС, вручается по результатам комплексной оценки.

О его популярности говорят и цифры. С начала 2020 года на сайте интернет-магазина МТС было оформлено более 150 тысяч заказов. В среднем в месяц услугами нашей доставки пользуются более 4 тысяч покупателей.

На shop.mts.by клиенты могут выбрать себе смартфон, планшет или аксессуар из более чем 150 моделей от ведущих брендов.

Большинство девайсов можно приобрести в онлайн-рассрочку на 7, 12 или 24 месяца без справок о доходах, поручителей, первоначального взноса и дополнительных платежей.

Скидки, акции и бонусные программы на сайте обновляются постоянно. Доставка товара осуществляется курьерами в любую точку Беларуси в течение 1-2 дней. Для клиентов, которые хотели бы получить товар в любое удобное время, были организованы пункты самовывоза из собственных салонов связи МТС.