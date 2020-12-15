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Назван лучший интернет-магазин года в Беларуси
15.12.2020 10:46 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В номинации «Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров» по результатам 19-го Международного фестиваля-конкурса «Выбор года 2020» назван интернет-магазин МТС.
«Выбор года» - один из авторитетных профессиональных конкурсов в сфере торговли и услуг, проводимых на территории Беларуси. Золотая медаль, которой был награжден интернет-магазин МТС, вручается по результатам комплексной оценки.
О его популярности говорят и цифры. С начала 2020 года на сайте интернет-магазина МТС было оформлено более 150 тысяч заказов. В среднем в месяц услугами нашей доставки пользуются более 4 тысяч покупателей.
На shop.mts.by клиенты могут выбрать себе смартфон, планшет или аксессуар из более чем 150 моделей от ведущих брендов.
Большинство девайсов можно приобрести в онлайн-рассрочку на 7, 12 или 24 месяца без справок о доходах, поручителей, первоначального взноса и дополнительных платежей.
Скидки, акции и бонусные программы на
Интернет-магазин МТС работает круглосуточно. Получить консультацию и заказать товар можно по телефону +375 (29) 545-00-00, или по короткому номеру 210, или зайти на
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В номинации «Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров» по результатам 19-го Международного фестиваля-конкурса «Выбор года 2020» назван...
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