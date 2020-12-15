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Эксперты из Европы посетят площадку строительства Белорусской АЭС
15.12.2020 10:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек – Sputnik. Эксперты Еврокомиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) посетят площадку строительства БелАЭС, сообщила во вторник пресс-служба Минэнерго Беларуси.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Минск активно сотрудничает с ENSREG по вопросам безопасности Белорусской АЭС. Ранее партнерские проверки ENSREG не нашли никаких отклонений проекта электростанции от стандартов безопасности МАГАТЭ, о чем сообщалось официально.
© REUTERS / ANDREI STASEVICH/BELTA
"Визит запланирован на 16-18 декабря. В состав группы войдут эксперты из Бельгии, Австрии, Германии, Украины. Возглавит группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана", - сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе профильного ведомства.
Ранее Минэнерго сообщало, что Беларусь уже провела
Также проверили риски, связанные с человеческим фактором.
На площадку
Напомним, что энергоблок №1 электростанции начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября,
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