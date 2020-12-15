Эксперты из Европы посетят площадку строительства Белорусской АЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Эксперты Еврокомиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) посетят площадку строительства БелАЭС, сообщила во вторник пресс-служба Минэнерго Беларуси.

Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Минск активно сотрудничает с ENSREG по вопросам безопасности Белорусской АЭС. Ранее партнерские проверки ENSREG не нашли никаких отклонений проекта электростанции от стандартов безопасности МАГАТЭ, о чем сообщалось официально.

"Визит запланирован на 16-18 декабря. В состав группы войдут эксперты из Бельгии, Австрии, Германии, Украины. Возглавит группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана", - сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе профильного ведомства.

Ранее Минэнерго сообщало, что Беларусь уже провела стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза на добровольной основе. Была проверена надежность Белорусской АЭС на случай различных стихийных бедствий - землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий.

Также проверили риски, связанные с человеческим фактором.

На площадку Белорусской АЭС доставлена передвижная дизель-генераторная станция. Она будет находиться в состоянии постоянного дежурства и, если нужно будет, обеспечит работу техоборудования систем безопасности первого энергоблока.

Напомним, что энергоблок №1 электростанции начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября, официальный запуск состоялся 7 ноября. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.

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