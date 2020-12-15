Мнение. Беларусь погасила долг перед «Газпромом», вернула ему банк. На очереди - Бабарико?

Источник материала: Tut.by

Уже второй месяц власти Беларуси ведут активные переговоры с «Газпромом» по ряду вопросов. Пока преимущество на российской стороне. Минск погасил долг за поставленный газ, а временная администрация Нацбанка Беларуси покинула «Белгазпромбанк». Сейчас в повестке контракты на газ и нефть на 2021 год, достройка комплекса на месте автовокзала «Московский», а также ряд других более мелких коммерческих вопросов. Но есть и политическая интрига — заступится ли «Газпром» за Виктора Бабарико и его команду, которая 20 лет помогала российской корпорации зарабатывать деньги в Беларуси.

Александр Заяц Заместитель главного редактора

11 ноября Россия и Беларусь полностью урегулировали вопрос о задолженности за поставленный российский газ и начали обсуждать условия поставок топлива в 2021 году. Не важно, как на бумаге проходили расчеты. Были ли это деньги подконтрольного России Евразийского фонда стабилизации и развития или нет . Факт состоит в том, что долг был погашен вскоре после получения Беларусью кредита от ЕФСР на 500 млн долларов. «Газпром» констатировал, что долг погашен в полном объеме, хотя ранее были вопросы по поводу неуплаты пени. Таким образом Минску не удалось отстоять свою версию о том, что причиной раздора стала калорийность голубого топлива.

Группа «Газпром» также успешно вернула контроль и над Белгазпромбанком, который потеряла 15 июня, когда по решению Нацбанка Беларуси была введена временная администрация по управлению банком. Это произошло после задержания ряда топ-менеджеров Белгазпромбанка и желания Виктора Бабарико стать президентом Беларуси.

Тогдашний глава КГК (а ныне КГБ) Иван Тертель сообщил , что за «противоправной деятельностью» Бабарико стояли «кукловоды», а именно «большие начальники в „Газпроме“, а может быть, и выше».

Вскоре тень пала на Андрея Круглова, который с 1995 по 2001 год работал в мэрии и администрации Санкт-Петербурга, а в 2002 году вошел в состав правления «Газпрома». 15 лет он был зампредом правления газовой монополии, а весной 2019 года его назначили заместителем министра финансов РФ. До этого Круглов много лет был председателем совета директоров Белгазпромбанка. Он и его жена выдавали белорусскому банку займы на 11,5 млн евро. На часть этих средств даже покусились белорусских силовики. Правда, в августе 2020 года Круглов задекларировал доход за 2019 год в размере 771,2 млн рублей (более 10 млн долларов), а также ряд участков, квартир и коттеджей, три мотоцикла Харлей Дэвидсон и четыре легковых автомобиля — Мерседес-Бенц, Бентли Континенталь, Хендэ Санта Фе и Тойота Land Cruiser. С таким состоянием он занял 19 место в рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов России по версии Forbes . Среди членов правительства РФ — первое.

Больше белорусские силовики не высказывали претензий в адрес «кукловодов» из «Газпрома».

А 10 декабря временная администрации Нацбанка покинула Белгазпромбанк. Новый состав правления сформирован из действующих сотрудников банка: три незадержанных зампреда и четыре человека из числа начальников департаментов. Исполняющим обязанности председателя назначена Ирина Потапова, которая до этого была одним из замов Виктора Бабарико. По сути это означает, что белорусским власти вернули Белгазпромбанк российским хозяевам, не высказав особых претензий по существу. Лишь пожелание — возвращение всех лимитов, которые были закрыты, на Белгазпромбанк. Зачем тогда было городить огород? Видимо, опасались, что через этот банк будет идти финансирование избирательной кампании Бабарико и возможных акций протестов.

Впрочем, нынешняя покладистость белорусской стороны легко объяснима. На носу переговоры по поставкам газа и нефти на 2021 год. Причем мировая конъюнктура играет не в пользу Минска. В апреле власти Беларуси были возмущены, что на европейском спотовом рынке за тысячу кубометров газа платили менее 100 долларов, тогда как для Беларуси он обходился в 127 долларов. Сейчас Минск этот перекос не может использовать в свою пользу, поскольку газ в Европе подорожал до максимума с марта 2019 года — 209 долларов.





На этом фоне видится еще одна интрига. Это судьба команды Виктора Бабарико, который много лет руководил Белгазпромбанком, пока в мае 2020 года не заявил о президентских амбициях. 18 июня Бабарико и его сына, который возглавлял предвыборный штаб отца, задержали. 14 июля ЦИК отказал банкиру в регистрации кандидатом в президенты, несмотря на собранные около 400 тысяч подписей. В августе-сентябре силовики нанесли заключительный удар по штабу Бабарико: задержали или выдворили за границу ключевых участников и опечатали основной офис.

То что судьбу Бабарико обсуждали на высшем политическом уровне Беларуси и России, уже не вызывает сомнений. Следствием стал публичный визит Лукашенко в СИЗО КГБ. Но попытки договориться пока успехом не увенчалась. У режима стоит задача показать Бабарико экономическим преступником и выдворить из активной политической жизни. Банкира такой расклад не устраивает. Он вину не признает и ждет суда.

Оставим за скобками версии о влиянии российской стороны на выдвижение Бабарико в президенты. Поверим его словам о самостоятельно принятом решении. Наверняка Виктор Бабарико прекрасно понимал, какие риски несет такой шаг. История показывала, что нахождение в СИЗО КГБ — это не самый худший сценарий развития событий. Так вот представляется, что Бабарико не мог, говоря языком банкиров, не хеджировать риски. И одним из таковым аргументов могла быть надежда на то, что «Газпром», как минимум, не бросит его в тяжелую минуту.

Виктор Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк. Для банковской системы Беларуси — это довольно уникальный случай , поскольку с 90-х годов лишь Сергей Костюченко продолжает руководить Приорбанком. Это означает, что на протяжении двух десятков лет российские акционеры были довольны работой Бабарико, раз не указали ему на дверь. Готовы ли они сейчас заступиться за своего белорусского товарища, который помог заработать не один миллион долларов? Могут ли они добиться оправдания Бабарико? Очевидно, что такая постановка вопроса не устраивает Александра Лукашенко, для которого выход на свободу самого серьезного политического оппонента за 20 лет станет головной болью. Поэтому интересно, чем завершится торг на этот счет.

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