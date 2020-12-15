Белорусская нефтяная компания приостанавливает экспорт через Клайпеду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Дочернее предприятие "Белорусской нефтяной компании" BNK (UK) Limited временно приостановило экспорт нефтепродуктов через Клайпеду по новым контрактам, сообщает Sputnik Литва .

"Все контракты между BNK и KN остаются в силе, но выполнение договорных обязательств приостанавливается на неопределенный срок", - цитирует пресс-службу литовской компании Klaipėdos nafta Sputnik Литва.

Разные сценарии

Сообщается, что отгрузка грузов, хотя и в меньших объемах, в настоящее время отправляется в Клайпеду и перегружается на нефтяном терминале KN для дальнейшего экспорта.

Директор по коммерческим вопросам литовской компании Миндаугас Навикас заявил, что на настоящий момент проблематично оценить возможное влияние решения белорусского предприятия на деятельность Klaipėdos nafta. Однако до тех пор, пока не будут восстановлены обычные объемы экспорта нефтепродуктов через Клайпеду, в компании оценивают с большой долей вероятности, что белорусские грузы не будут отправляться в Литву.

Топ-менеджер отметил, что могут быть различные сценария ведения бизнеса.

"В настоящее время мы работаем с клиентами из Беларуси в обычном режиме, на ближайшее время запланированы грузы. Однако мы понимаем, что решения клиентов, скорее всего, продиктованы не экономической, а политической логикой, которую мы не можем контролировать. Мы внимательно изучаем всю информацию, доступную нам из Беларуси в этом году, и соответственно адаптируем наши бизнес-планы, диверсифицируя нашу деятельность, расширяя круг услуг и клиентов", - цитирует Навикаса агентство.

Белорусский транзит

Вопрос перенаправления грузов из Балтийских портов в российские встал после резких заявлений и действий с литовской стороны на фоне ситуации в Беларуси после выборов президента, на которых победил Лукашенко.

Россия и Беларусь уже давно обсуждают вопрос переориентации грузов из портов стран Балтии в российские. Лукашенко заявлял, что Минск всерьез рассматривает эту возможность.

Москва и Минск активно ведут переговоры: согласовывают условия и прорабатывают коммерческие вопросы. Если белорусская сторона согласится на предложение РФ, то Прибалтика может недосчитаться больших денег.

На этом фоне, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, предложила правительству Литвы рассмотреть возможность санкций против белорусского предприятия "Беларуськалий". Однако литовские власти с осторожностью отнеслись к этому, заявив, что необходимо провести дополнительные дискуссии и оценить возможные последствия.

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