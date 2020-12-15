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Индекс оливье: цены на новогодние продукты будут контролировать
15.12.2020 13:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек – Sputnik. Цены на новогодние продукты попадают под ежедневный контроль МАРТ.
В новогодний список особого контроля министерства антимонопольного регулирования и торговли войдут 25-30 позиций, которые традиционно встречаются на новогоднем столе белорусов. Каждый год мониторинг за такой группой товара усиливается в канун праздников, сообщил замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
"Что касается предновогоднего мониторинга, то мы его традиционно усиливаем и ведем не на еженедельной, а ежедневной основе. Смотрим цены на позиции, которые обычно есть на новогоднем столе, и отрабатываем в оперативном порядке нарушения торговли, производителей, переработчиков", - цитирует его слова
Под предновогодний мониторинг попадает консервированный горошек, шампанское, мандарины, некоторые конфеты, шоколад и ряд других продуктов.
"Как правило, торговые сети знают, что будет повышенный спрос, и они готовятся к этому. Дефицита товаров по "индексу оливье", как вы его назвали, никогда нет", - отметил замминистра.
МАРТ на постоянной основе ведет мониторинг
Ведомство периодически проверяет торговые сети и штрафует некоторые из них за пренебрежение порядком ценообразования. Если на лицо необоснованный рост цен – штрафы, а иногда доходит до закрытия магазина. Так, с начала года министерство выявило более 170 нарушений, а сумма штрафов составила свыше 100 тысяч белорусских рублей (почти 40 тысяч долларов).
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МАРТ проверит цены на традиционные продукты с новогоднего стола, в списке – мандарины, шампанское, горошек.
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