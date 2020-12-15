Индекс оливье: цены на новогодние продукты будут контролировать

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Цены на новогодние продукты попадают под ежедневный контроль МАРТ.

В новогодний список особого контроля министерства антимонопольного регулирования и торговли войдут 25-30 позиций, которые традиционно встречаются на новогоднем столе белорусов. Каждый год мониторинг за такой группой товара усиливается в канун праздников, сообщил замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

"Что касается предновогоднего мониторинга, то мы его традиционно усиливаем и ведем не на еженедельной, а ежедневной основе. Смотрим цены на позиции, которые обычно есть на новогоднем столе, и отрабатываем в оперативном порядке нарушения торговли, производителей, переработчиков", - цитирует его слова БелТА .

Под предновогодний мониторинг попадает консервированный горошек, шампанское, мандарины, некоторые конфеты, шоколад и ряд других продуктов.

"Как правило, торговые сети знают, что будет повышенный спрос, и они готовятся к этому. Дефицита товаров по "индексу оливье", как вы его назвали, никогда нет", - отметил замминистра.

МАРТ на постоянной основе ведет мониторинг цен на социально значимые товары . Сейчас в список входит более 30 позиций, по которым МАРТ может вводить временное регулирование цен. Среди них: сливочное и подсолнечное масло, мука, соль, некоторые виды круп, хлеба, мяса, сыра, молока и другое.

Ведомство периодически проверяет торговые сети и штрафует некоторые из них за пренебрежение порядком ценообразования. Если на лицо необоснованный рост цен – штрафы, а иногда доходит до закрытия магазина. Так, с начала года министерство выявило более 170 нарушений, а сумма штрафов составила свыше 100 тысяч белорусских рублей (почти 40 тысяч долларов).

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