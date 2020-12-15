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Павел Латушко: Кредиторы режима Лукашенко сильно рискуют

15.12.2020 13:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко предложил всем кредиторам Беларуси проверить целевое использование привлеченных действующей властью средств и предупредил о рисках.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Латушко подчеркнул, что НАУ действует в одном русле с офисом Светланы Тихановской в области экономического давления на Лукашенко.

— Мы уже проводим конкретную работу, в том числе совместно с инициативами BYPOL и «Крама» по выявлению коррупционных схем, хищений и вывода из страны средств Александра Лукашенко и его приближенных. Выявляем также случаи давления на бизнес, принуждения к финансированию режима, — заявил Латушко на пресс-конференции, обещая принять меры по возвращению активов в страну и компенсации ущерба пострадавшим.

НАУ также подключилось к работе по заморозке сотрудничества Беларуси с международными финансовыми организациями. Инициатива предпринимает все усилия, чтобы препятствовать наращиванию режимом Лукашенко госдолга, заявил Латушко. В том числе — через эмиссию гособлигаций.

Беспокоит также возможное нецелевое использование заемных средств. Поэтому начата работа по информированию кредиторов и инвесторов, банков-эмитентов и организаторов торгов с целью остановки сотрудничества с действующей властью.

Он предупредил зарубежные финансовые институты и банки о рисках финансирования властей Беларуси.

— Все договоренности, подписанные после 5 ноября 2020 года нелегитимным президентом и нелегитимным правительством, будут пересмотрены новым руководством Беларуси. Новое правительство Беларуси, которое будет представлять интересы белорусского народа, а не режима, не будет считать себя обязанным платить по долгам, предоставленным Лукашенко. В том числе — на финансирование репрессивного аппарата. НАУ предлагает всем кредиторам принять меры по проверке целевого использования кредитных средств. Молчаливое согласие на то, что средства пойдут, к примеру, на закупку средств подавления мирных протестов, обогащение сотрудничающих с режимом — это риски для самих кредиторов получить отказ в погашении долгов в будущем, — заявил Павел Латушко.

 
 
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Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко предложил всем кредитором Беларуси проверить целевое использование привлеченных действующей властью...
 
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