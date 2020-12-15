БНК взяла паузу в отгрузке нефтепродуктов через Клайпеду, УДП стало спецэкспортером. Что происходит?

Источник материала: Tut.by

Британская «дочка» Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited уведомила Klaipеdos Nafta о приостановке перевалки нефтепродуктов в литовском порту. Об этом говорится в сообщении литовского терминала.



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Новые контракты с поставкой через Клайпеду временно заключаться не будут. При этом отгрузки через Klaipedos nafta по ранее заключенным сделкам будут продолжаться.

— Все контракты между BNK и KN остаются в силе, но выполнение договорных обязательств приостанавливается на неопределенный срок. Груз, хотя и в меньшей степени, в настоящее время отправляется в Клайпеду и перегружается на нефтяном терминале для дальнейшего экспорта, — говорится в пресс-релизе литовской компании.

В Klaipеdos Nafta подчеркивают, что экспорт белорусских нефтепродуктов через Клайпеду остается наиболее выгодным.

— Однако мы понимаем, что решения клиентов, скорее всего, будут продиктованы не экономической, а политической логикой, которую мы не можем контролировать, — прокомментировал решение БНК коммерческий директор Klaipеdos Nafta Миндаугас Навикас.

В конце августа Александр Лукашенко заявил о возможной переориентации торговых потоков на фоне включения ряда белорусских чиновников в список санкций Литвы, Латвии и Эстонии. Позже Лукашенко отметил, что сообщил президенту РФ Владимиру Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с портов Балтии на Россию, если будут схожие условия.

— Сейчас контакты с литовской стороной поставлены на паузу, потому что идут плотные переговоры с Россией, чтобы их терминалы в Усть-Луге и Питере по условиям были не хуже. Если условия выравняются, то белорусские нефтепродукты поедут через российские порты, — поясняет TUT.BY источник в нефтяной сфере Беларуси.

— А если не выравняются, то [основная] отгрузка будет идти на внутренний рынок Литвы. Лишь небольшие партии пойдут через Россию, — с иронией предполагает другой участник нефтяного рынка Беларуси.

Россия пока не спешит идти навстречу Беларуси и предоставлять дополнительные скидки на перевозку и перевалку белорусских нефтепродуктов. Заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков предложил Беларуси использовать уровень тарифа на грузовые перевозки по железной дороге аналогичный российскому и самой предоставлять соответствующие скидки. Он напомнил, что Российские железные дороги уже предоставили Беларуси скидку в размере 50% при поставке нефтепродуктов.

Вместе с тем стоит учитывать и экономические санкции, введением которых угрожают белорусская оппозиция и Запад. Поставщики нефтепродуктов рискуют там быть в первых рядах. Однако БНК — это не единственный спецтрейдер. Несколько месяцев назад на рынок вышла «Новая нефтяная компания», учрежденная структурами Николая Воробья при поддержке БелЖД и Банка развития. На первом этапе она намеревалась фокусироваться на поставках темных нефтепродуктов с «Нафтана» в порты стран Балтии как наиболее оптимальные маршруты, а также в Украину.

Сегодня увидело свет постановление правительства № 718, которым компания «Белзарубежторг», принадлежащая Управлению делами президента, получила специальное право экспорта ряда темных нефтепродуктов (в частности, битум, нефтяной кокс).

— Не стоит удивляться принятому решению, поскольку «Белзарубежторг» был ключевым продавцом битума. Кроме того, в рамках дедолларизации расчеты между резидентами должны идти в рублях, а не в валюте, как раньше, — пояснил источник в нефтяной сфере.

Стоит отметить, что в 2020 году украинская «дочка» «Белзарубежторга» стала одним из крупнейших поставщиков битумов в Украину на фоне выделения рекордного объема финансирования дорожного строительства в соседней стране.

Несколько лет назад по приглашению пятого президента Украины Петра Порошенко в Украину зашли белорусские дорожно-строительные предприятия, объединившиеся в концерн «Белавтодор-Украина». «Белзарубежторгу» принадлежит 20% в совместном предприятии.

Впрочем, участники рынка сходятся во мнении, что «если политика станет доминировать над экономическими законами, то это расплодит лишь больше „серых“ схем».