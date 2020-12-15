Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов через Клайпедский порт Литвы

Дочернее предприятие «Белорусской нефтяной компании» BNK (UK) Limited приостановило экспорт нефтепродуктов через терминал Klaipedos nafta в Клайпеде. Об этом сообщает литовская компания.

Отгрузки по ранее заключенным сделкам будут продолжаться, но будут ли новые контракты - пока неизвестно.

На данный момент Klaipedos nafta ожидает, когда БНК проинформирует о возобновлении экспорта в прежнем объеме. В Литве отметили, что, если неопределенность затянется, это повлияет на итоги 2021 года.

«Компания прикладывает все усилия, чтобы оперативно выяснить конкретную потребность услуг для клиента на 2021 год и надлежащим образом подготовиться к любому сценарию деятельности», - говорится в сообщении Klaipedos nafta.

Коммерческий директор компании Миндаугас Навикас отмечает, что вероятнее всего белорусская сторона примет решение на основе не экономических соображений, а политических.

Он сообщил, что, получив информацию из Минска, компания пересмотрит бизнес-план, диверсифицируя свою деятельность и расширяя круг услуг и клиентов.

БНК пока никаких комментариев не дает.

Напомним, Александр Лукашенко в начале октября решил заняться транзитом грузов из Литвы и Латвии в ответ на санкции соседних стран. «Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть», - заявлял Лукашенко.