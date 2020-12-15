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Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов через Клайпедский порт Литвы
15.12.2020 14:47 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Дочернее предприятие «Белорусской нефтяной компании» BNK (UK) Limited приостановило экспорт нефтепродуктов через терминал Klaipedos nafta в Клайпеде. Об этом
Отгрузки по ранее заключенным сделкам будут продолжаться, но будут ли новые контракты - пока неизвестно.
На данный момент Klaipedos nafta ожидает, когда БНК проинформирует о возобновлении экспорта в прежнем объеме. В Литве отметили, что, если неопределенность затянется, это повлияет на итоги 2021 года.
«Компания прикладывает все усилия, чтобы оперативно выяснить конкретную потребность услуг для клиента на 2021 год и надлежащим образом подготовиться к любому сценарию деятельности», - говорится в сообщении Klaipedos nafta.
Коммерческий директор компании Миндаугас Навикас отмечает, что вероятнее всего белорусская сторона примет решение на основе не экономических соображений, а политических.
Он сообщил, что, получив информацию из Минска, компания пересмотрит бизнес-план, диверсифицируя свою деятельность и расширяя круг услуг и клиентов.
БНК пока никаких комментариев не дает.
Напомним, Александр Лукашенко в начале октября
Тогда начал активно
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Дочернее предприятие «Белорусской нефтяной компании» BNK (UK) Limited приостановило экспорт нефтепродуктов через терминал Klaipedos nafta в Клайпеде.
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