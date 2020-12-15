Курсы валют: российский рубль подешевел, доллар прибавил в цене

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Российский рубль подешевел, курс евро практически не изменился, доллар незначительно прибавил в цене на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, сообщает Sputnik.

Во вторник евро прибавил 0,00030%, доллар незначительно пошел в рост - 0,05%, российский рубль подешевел на 0,65%.

Нацбанк Беларуси по итогам торгов во вторник установил следующий официальный курс валют:

1 евро – 3,0721 белорусского рубля

1 доллар – 2,53 белорусского рубля

100 российских рублей – 3,4448 белорусского рубля

Банки при установлении курса учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

Стоит ли ждать значительного падения доллара в 2021 году?

Кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова ранее заявляла Sputnik, что американская валюта сильно "просела" уже сейчас, но прогнозы многих финансистов о дальнейшем падении курса на пятую часть стоимости вряд ли оправданы. Она назвала удешевление доллара "временным". Так как долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка, считает эксперт.