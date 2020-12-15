Семь направлений экономического давления. Офисы Тихановской и Латушко рассказали, что ждет режим

Источник материала: Tut.by

Представитель Светланы Тихановской по экономике Алесь Алехнович на совместной с НАУ Павла Латушко пресс-конференции презентовал семь направлений экономического давления на власть Александра Лукашенко, по которым уже идет работа.



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Первое — это внутренние санкции. То есть ограничение самими беларусами покупок товаров и услуг компаний, в которых происходят репрессии и которые поддерживают режим. Еще одно важное направление — ограничение платежей в госбюджет, в том числе налогов и покупок главных подакцизных товаров — алкоголя и сигарет. Кроме того, возможно затягивание сроков внесения платежей в бюджет, причем в рамках закона, отметил Алехнович.

Второе — это расследование и ограничение коррупционных схем поставок товаров из Беларуси частными компаниями, приближенными к режиму. Здесь речь о санкциях ЕС и США против «кошельков» режима.

Третье — заморозка международного сотрудничества с госсектором. Речь о приостановке отношений с режимом со стороны ЕБРР, МВФ, ЕИБ, Всемирного банка в пользу сотрудничества с гражданским обществом Беларуси.

Четвертое — остановка международного сотрудничества и финансирования для беларусских госбанков. Ограничение кредитных линий от международных банков для дочерних банков внутри страны.

Пятое — закрытие международных финансовых рынков для эмиссии новых гособлигаций. Информирование международного сообщества о том, как режим нарушает основные экономические права беларусов — например, блокировкой счетов, на которые принималась помощь фондов солидарности. Запуск обсуждения пересмотра выплаты гособлигаций, выпущенных режимом после 9 августа 2020 года.

Шестое — ограничение экспорта ключевых госпредприятий. Речь о работе с такими компаниями, как Yara в Норвегии, входящей в топ-10 главных покупателей продукции «Беларуськалия».

Седьмое — это остановка иностранных инвестиций, и со стороны предприятий, и со стороны других государств.

— Если эти механизмы не сработают, а репрессии будут продолжаться, может быть применено отключение госбанков Беларуси от системы SWIFT. Это самый радикальный вид санкций, поэтому в этом вопросе Офис Светланы Тихановской считал необходимым провести опрос народного мнения, — отметил Алесь Алехнович.

На платформе «Голос» во этому вопросу проголосовало 406 000 человек, из них 64,1% выступили за отключение SWIFT, 19,3% не смогли определиться, 16,6% выступили против.

— То есть соотношение тех, кто «за» и «против» — 4 к 1. Важно и то, что если несколько сотен тысяч белорусов готовы на самую жесткую меру давления, значит точечные санкции поддерживает еще больше белорусов, — прокомментировал Алехнович.