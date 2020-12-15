Известный экономист отсидел «сутки» и пришел к выводу, что «система поедает сама себя»

Источник материала: Tut.by

Известный белорусский экономист и член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук в понедельник вышел на свободу после 15 суток административного ареста. Он рассказал о проведенных в неволе днях, внутреннем противостоянии унизительным методам и выводах, которые сделал из горького опыта.



Фото с сайта fly-uni.org

Решение суда не стало сюрпризом

Задержали Дмитрия Крука в воскресенье, 29 ноября, в одном из спальных районов столицы, на следующий день его судили за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Несмотря на противоречия в показаниях единственного свидетеля и объяснения самого Дмитрия, а также на отсутствие каких-либо доказательств совершенного правонарушения, ему присудили 15 суток административного ареста. История не новая для последних четырех месяцев, говорит Дмитрий Крук, потому она и не вызвала удивления.

— Однотипные решения по таким делам выносятся не первый месяц. И засекреченные свидетели под копирку говорят, что они видели, опознают людей в условиях, которые выгодны для этих свидетелей, это давно не новость у нас в стране. А фраза, которая звучит на судах, что нет оснований не доверять свидетелю, который является сотрудником милиции, уже у нас стала притчей во языцех. Я достаточно хорошо понимал, что все так же будет и в моем случае, поэтому для меня все было предсказуемым и больших иллюзий, что все будет рассматриваться по фактам, как положено по закону, не было.

Экономист вспоминает, что некоторые, кого он встретил за 15 суток, были поражены происходящим и до конца надеялись, что правоохранительные органы разберутся в их ситуации, выяснится недоразумение и их вскоре отпустят. Их всех ждало разочарование.

Зная картину по принятым решениям по статье 23.34 КоАП, экономист понимал, что после суда наиболее вероятный путь — на «сутки». Вопрос стоял только в их количестве.

— Огромное количество людей в такой же ситуации побывало. В такой ситуации может оказаться любой, поэтому с момента, как я оказался в автозаке, я трезво анализировал ситуацию, — комментирует эксперт BEROC свое отношение к задержанию.

Физического насилия как при задержании, так и после, говорит Дмитрий Крук, к нему не применяли, если не считать грубого толкания при входе в автозак. Однако он отметил, что манера обращения заточена на запугивание и введение задержанных в состояние стресса.

— Крики, мат и тому подобное. Это делается сознательно. Если человек находится в стрессовом состоянии, у него, естественно, подавляется воля, он перестает рационально мыслить. Главный совет: изначально это понимать и пытаться избежать стресса, в который тебя вгоняют.

Запах мочи в камере и БЧБ-флаг на полу автозака

Как и решение суда, мир, куда попадают отбывающие административный арест, для экономиста не стал открытием. Тысячи человек прошли через это только по одной популярной в 2020 году статье, наверное есть сотни похожих одна на одну историй отбывания ареста. Важно, говорит собеседник, было приложить все усилия, чтобы не впасть в стресс и депрессию.

— Единственное, что отпечаталось в памяти, — это камера с запахом мочи, впитавшимся во все: от нар до матрасов, — вспоминает Крук первое время, которое провел на Окрестина.

Испытал на себе член КС и известный метод перевозки из РУВД на Окрестина, когда людей набивают, как селедки в консервные банки.

— Не знаю, на сколько так называемый стакан рассчитан, похоже, что на одного человека. Нас же туда впихнули троих. Один парень стоял в позе буквы «зю». Думаю, это тоже делается сознательно. С Окрестина в Жодино уже нормально перевозили. Но и тут тоже кричат со всех сторон: «Давай!», «Пошел!», «Не стоять!», «Морду вниз!». Задача в том, чтобы человек не мог думать, боялся и подчинялся.



Дмитрий Крук вышел на свободу. Фото: Beroc

Атмосфера стресса поддерживается и в Жодино, считает Дмитрий, и вспоминает еще один из самых странных и непонятных методов воздействия на тех, кого признали правонарушителями, — это застланные бело-красно-белыми флагами входы в автозаки и в один из кабинетов в Жодино.

— Я обходил их везде. Но один раз за это меня в спину толкнули, чтобы мне пришлось [наступить на флаг]. Люди считают, что это хитрый ход. Как я уже сказал, наверное, генеральная идея — принизить, запугать человека. Весь этот комплекс мероприятий на это и направлен.

Генеральная идея — унизить человека, но эффект получается обратным

— У меня это первый опыт столкновения с пенитенциарной системой. Но все, кто там был, неоднократно говорили, что система нацелена на то, чтобы растоптать человеческое достоинство, наказать, поставить в ситуацию «недочеловека». Чувствуется, что для «политических» это делается целенаправленно, — говорит Дмитрий Крук. — Другой вопрос, что эта цель не достигается. Ты понимаешь, что система заточена на то, что она пытается превратить человека в ничто, но происходит все наоборот. В камерах — построение горизонтальных связей, укрепление духа. Поэтому попытки унизить и растоптать выглядят карикатурно. К ним можно относиться только с горьким сарказмом и иронией.

Не был бы аналитик таковым, если бы из любого опыта не выносил глобальных выводов. После 15 суток в неволе Дмитрий Крук ставит происходящему неутешительный диагноз: «система начинает съедать сама себя».

— Это происходит очень быстро. И насколько я понимаю, винтики этой системы зачастую понимают, что их реальность сжимается и поедает сама себя.