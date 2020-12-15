|
Располагаемые доходы белорусов за 10 месяцев выросли на 4,6%
15.12.2020 18:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения республики в период с января по октябрь текущего года составили 104,6% к уровню января – октября 2019-го, сообщили в понедельник в Национальном статистическом комитете Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
В ведомстве уточнили, что речь идет о реальных доходах, скорректированных на индекс потребительских цен на товары и услуги, за вычетом налогов, сборов и взносов, которые выплачивают белорусы.
"Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе – октябре 2020 года составили 104,6% к уровню января – октября 2019 года", – сказали в Белстате.
По информации комитета, в общем объеме доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и другой деятельности – 7,4%, пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты – 22,9%, доходы от собственности и прочие – 4,9%.
Как ранее заявляли в Министерстве экономики Беларуси, в 2021 году уровень безработицы не должен подняться выше 4,4%, а доходы населения в номинальном выражении
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порядка 65% от общей суммы доходов белорусов приходится на зарплаты, остальные денежные поступления – это пенсии, стипендии и доходы от предпринимательства.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)