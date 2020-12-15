Располагаемые доходы белорусов за 10 месяцев выросли на 4,6%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения республики в период с января по октябрь текущего года составили 104,6% к уровню января – октября 2019-го, сообщили в понедельник в Национальном статистическом комитете Беларуси.

В ведомстве уточнили, что речь идет о реальных доходах, скорректированных на индекс потребительских цен на товары и услуги, за вычетом налогов, сборов и взносов, которые выплачивают белорусы.

"Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе – октябре 2020 года составили 104,6% к уровню января – октября 2019 года", – сказали в Белстате.

По информации комитета, в общем объеме доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и другой деятельности – 7,4%, пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты – 22,9%, доходы от собственности и прочие – 4,9%.

Как ранее заявляли в Министерстве экономики Беларуси, в 2021 году уровень безработицы не должен подняться выше 4,4%, а доходы населения в номинальном выражении увеличатся на 7% .

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