Лукашенко: Пока последний омоновец и врач настоящий не скажет: «Ты свое дело сделал», я буду драться за страну

Источник материала: Tut.by

Во время посещения областной клинической больницы в Могилеве 15 декабря Александр Лукашенко высказался по поводу протестов среди медиков , призвал сохранить страну и поблагодарил врачей. Фрагмент встречи показали в эфире СТВ .



Фото: president.gov.by

— Когда у нас в некоторых больницах начали умные шататься, в Минске, я сказал: «Не проблема». Даже в Минздраве забеспокоились. А чего вы беспокоитесь? Мы завтра из Могилева, Гомеля, Бреста привезем врачей, дадим им жилье, и в Минске будут с удовольствием работать. А эти пусть едут в Польшу. Вы должны знать мою позицию: врачу некогда шататься по улицам, особенно сейчас, — сказал он и предложил предъявлять претензии, если они есть.

— Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна. Давайте будем жить дружно, сохраним страну — а мы ее сохраним. Мы ее сохраним, чего бы это нам ни стоило. И опять не для меня и не для него. Это уже для внуков, даже не для детей. Уже дети наши выросли, для внуков надо, вот для чего. И это моя главная задача.

— Все будете решать вы. Обещаю вам, все будете решать вы. Никому не верьте, что Лукашенко Конституцию под себя делает. Но никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил и все: он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажет: «Все, Лукашенко, ты свое дело сделал», до тех пор я буду драться за эту страну. У меня больше, кроме нее, ничего нет. Вот я еду по этой дороге, и я понимаю, что это моя дорога: я вложил свое здоровье сюда. Я еду по этому лесу и смотрю: вот 80 лет уже, скоро надо пилить его — деловая древесина и т.д. Смотрю, у нас деревни живые, хаты хорошие, дома хорошие. Вижу, уже и горожане начинают деревню больше строить. Правильно! Самая большая ценность, особенно болезнь эта показала, — дом на земле, — сказал он и посоветовал приобретать по возможности дома в деревне, даже если они находятся за десятки километров от города.

— Все равно Беларусь будет востребована как страна. Это центр Европы, центр цивилизации. Географический центр под Полоцком. Я не выдумываю, — сказал Лукашенко.