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Местные власти смогут «увольнять» председателей ТС и назначать на их место «своих» людей просто за флаги? Появился вероятный проект указа Александра Лукашенко

16.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Несколько председателей товариществ собственников жилых домов в Минске из разных районов прислали в редакцию Realt.by проект нового указа, согласно которому администрации районов смогут без общего собрания собственников увольнять и назначать новых председателей товариществ за "ненадлежащее содержание общего имущества совместного домовладения и придомовой территории". Напомним, именно за такие нарушения штрафовали ТС активных дворов, в которых вывешивали БЧБ-символику. Пытаемся выяснить, фейк это или реальный проект.

Местные власти смогут «увольнять» председателей ТС и назначать на их место «своих» людей просто за флаги? Появился вероятный проект указа Александра Лукашенко

Что за «документ»?

Проект указа президента, который прислали в редакцию Realt.by, называется «О некоторых вопросах деятельности организаций собственников». Потенциальный документ пока не носит никаких дат и подписей, но председатели товариществ уверены, что если он в таком виде пройдет все согласования, то должен быть подписан и опубликован в начале следующего года.

Стоит отметить, что в Министерстве труда, а также в администрациях Фрунзенского и Ленинского районов о такой бумаге ничего не знают, и в канцелярию она еще не поступала. Пресс-секретарь Министерства ЖКХ Геннадий Акстилович также не в курсе о существовании такой бумаги. Председатели товариществ, которые передали проект указа, сообщают, что «этот документ только на этой неделе поступит в администрации. Это пока еще как черновик, плод расширенного совещания, которое было примерно месяц назад (МГИК, МЖКХ и ГО МГЖХ)». Оперативно получить ответ от Мингорисполкома и Министерства ЖКХ, было ли такое совещание, не удалось.

О чем же идет речь в проекте указа? В первом абзаце сообщается, что данный документ создан в целях организации эффективного управления общим имуществом совместного домовладения, обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности жилых домов, а также их надлежащего содержания.

Местные власти смогут «увольнять» председателей ТС и назначать на их место «своих» людей просто за флаги? Появился вероятный проект указа Александра Лукашенко
Местные власти смогут «увольнять» председателей ТС и назначать на их место «своих» людей просто за флаги? Появился вероятный проект указа Александра Лукашенко

Почему это плохо?

Если документ пройдет все этапы до публикации без изменений, то председателей товариществ собственников смогут «увольнять» администрации районов в обход общих собраний собственников, хотя сейчас в Жилищном кодексе выбор председателя относится к исключительной компетенции именно общего собрания собственников (п.4 ст. 215):

«в случаях, если председателем правления, членами правления организации собственников не обеспечиваются надлежащее управление общим имуществом совместного домовладения, его сохранность и эксплуатация, содержание общего имущества совместного домовладения и придомовой территории, качественное и своевременное предоставление жилищно-коммунальных услуг, исполнение требований актов законодательства, в том числе законодательства об обращениях граждан, требования законодательства об отчислениях платы и аккумулировании средств на капитальный ремонт, исполнение требований местных исполнительных и распорядительных органов, не исполняются иные обязанности, предусмотренные актами законодательства, местный исполнительный и распорядительный орган на соответствующей территории принимает решение о досрочном прекращении полномочий председателя правления (членов правления) организации собственников.

Полномочия председателя правления (членов правления) организации собственников прекращаются со дня принятия местным исполнительным и распорядительным органом решения о досрочном прекращении полномочий.

Трудовые отношения считаются расторгнутыми со дня получения председателем правления уведомления о принятии соответствующего решения.

Уведомление о принятии решения о досрочном прекращении полномочий с копией решения направляется председателю правления заказным письмом с обратным уведомлением не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, либо передается ему под роспись».

Администрации районов и ранее могли вмешиваться в деятельность товариществ собственников, но исключительно в рамках инициирования внеочередного собрания собственников и задания повестки собрания, если у чиновников имелись претензии к председателю или правлению. Также администрации могли одобрить либо "развернуть" нового председателя. Однако вопросы назначения или увольнения председателей и членов правления оставались исключительно за собственниками. Сейчас это право будет у администрации в обход мнений и пожеланий собственников.

- Заложенные в проект Указа нормы, в корне противоречащие действующему гражданскому и трудовому законодательству, создадут и узаконят возможность для чиновничьего произвола и коррупции, - считают председатели ТС Минска. – Во-первых, случаи «необеспечения надлежащего управления…», перечисленные в п.1.1. проекта указа, носят субъективный характер. Во-вторых, отстранение руководителя организации (председателя правления) и его увольнение местными исполнительными и распорядительными органами, которые не являются ни собственниками имущества, ни вышестоящей организацией по отношению к товариществам собственников и организациям застройщиков, ни уполномоченным собственниками имущества органом, подрывают основы гражданского и трудового права, а также несут негативные правовые и финансовые последствия для членов товарищества собственников и организаций застройщиков.

На место уволенного председателя товарищества администрации будут назначать нового «временного»:

«при принятии решения о досрочном прекращении полномочий председателя правления (членов правления) организации собственников местный исполнительный и распорядительный орган назначает лицо, временно исполняющее обязанности председателя правления, из числа физических лиц либо уполномоченное лицо по управлению общим имуществом совместного домовладения.

Полномочия временно исполняющего обязанности председателя правления организации собственников сохраняются до момента избрания в установленном законодательством порядке членами организации собственников председателя правления (членов правления).

Временно исполняющий обязанности председателя правления организации собственников имеет право осуществлять полномочия, в том числе проводить финансовые операции по текущему (расчетному) банковскому счету организации собственников, от своего имени и (или) от имени организации собственников;

досрочно прекративший по решению местного исполнительного и распорядительного органа председатель в течение 5 рабочих дней обязан передать временно исполняющему обязанности председателя правления организации собственников либо уполномоченному лицу по управлению общим имуществом совместного домовладения устав, печать, все имеющиеся документы организации собственников, ключи от помещений организации собственников».

Получается, что ко временному председателю отходит полностью все управление финансовыми активами товарищества, а также общим имуществом собственников. Он сможет, к примеру, выгнать арендаторов с объектов, которые принадлежали товариществу, без разрешения собственников, сдать их по меньшей арендной ставке или вообще продать.

- «Третье лицо» сможет распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами, в том числе распоряжаться расчетными счетами некоммерческой организации, без волеизъявления собственников имущества. Это, по сути, нарушение основ конституционного строя Республики Беларусь, - считают председатели ТС Минска.

Также в Жилищном кодексе есть определенные требования к председателю правления товарищества собственников. А будет ли у уполномоченного лица профаттестация по управлению общим имуществом, в указе не сообщается.

- Единоличное лишение местными исполнительными и распорядительными органами полномочий всех исполнительных органов (председателя правления и правления) будет парализовывать деятельность организацией собственников, в том числе создаст препятствия для возможности переизбрания председателя правления, членов правления и принятия прочих решений собственниками имущества, - резюмируют председатели ТС Минска.

Местные власти смогут «увольнять» председателей ТС и назначать на их место «своих» людей просто за флаги? Появился вероятный проект указа Александра Лукашенко

 

Комментарий юриста

Свою оценку этому проекту указа, а также объяснение, почему «документ» вряд ли является фейком или вбросом, дал юрист, редактор сайта statut.by Александр Горбач.

- Поскольку ни одно из министерств не подтвердило существование этого проекта, я не могу быть уверен на 100%, что это не фейк. Но если это не фейк, то я не удивлюсь, учитывая всю непоследовательную политику государства в данном вопросе. Судите сами.

В 2010 г. принимается Указ Президента № 538 "О некоторых вопросах деятельности товариществ собственников и организаций застройщиков". Разрабатываемый в это время Жилищный кодекс подгоняют именно под Указ № 538, в части деятельности ТС и ЖСПК. Жилищный кодекс в 2012 году принимают, с марта 2013 он вступает в силу, товариществам собственников необходимо в соответствие с ним привести свои уставы в течение года, что они и берутся делать.

А уже в октябре появляется Указ Президента от 13.10.2013 № 461, которым вносятся в Указ № 538 существеннейшие изменения, которые практически перечеркивают чуть ли не всю главу только что вступившего в силу Жилищного кодекса. Для ТС и ЖСПК устанавливают опять новые правила. Тот, кто не успел привести свой устав в соответствие с ЖК, где-то даже порадовался, кто успел - пришлось это делать еще раз.

Но к концу 2015 года появляется новый Указ от 31.12.20215 № 536, который опять устанавливает новые правила. Товарищества собственников просто не успевают вносить изменения в свои уставы. Тем более все знали, что идет работа над новой редакцией Жилищного кодекса.

Ее приняли (новую редакцию) в прошлом году, а с 1 января 2020 года она вступила в силу. Правила работы для ТС и ЖСПК в значительной степени изменились. Новая редакция ЖК опять требовала, чтобы в течение года уставы ТС и ЖПК были приведены в соответствие с ней уже.

Итак, прошло около года, все логично и закономерно - пора опять менять для ТС и жилищных кооперативов правила игры.

Когда вступила в действие новая редакция Жилищного кодекса, имеющая очень много пробелов и спорных норм, я говорил: не волнуйтесь, не пройдет и года, как появится очередной указ, все меняющий. Наверное, так оно и получается. Мне сложно судить, откуда мог появиться такой проект указа и не является ли он фейком. Но в многолетнюю практику "совершенствования" деятельности ТС и ЖСПК такой подход вполне укладывается.

Тем более, чего греха таить, Жилищный кодекс получился довольно куцым в тех местах, которые регулируют данную сферу. Я бы даже сказал, что в Жилищном кодексе сделано много стратегических ошибок. Например, объединение товариществ собственников и жилищных кооперативов под один термин "организации собственников" - их надо разъединять, а не объединять.

Да, стоит еще отметить, что проект указа не очень-то вяжется с Трудовым кодексом, где четко прописаны основания для увольнения любого работника, и непонятно, по какому из этих оснований будут увольняться председатели, которых исполкомы и администрации районов будут снимать.

Также не напрасны опасения, что на место уволенного председателя будет назначаться другое лицо. Когда речь идет об уполномоченном лице - тут все понятно, такой способ управления общим имуществом предусмотрен действующим ЖК. Но там же упоминается о возможности назначения физлица. И вот тут возникает множество вопросов: назначении кем (кто это будет, как он будет именоваться?), какие у этого физлица будут отношения с ТС (трудовые?). Так, основания для приема на работу тоже перечислены в Трудовом кодексе.

Следует отметить, что проблема, которая обозначена в этом проекте указа, сама по себе не из пальца извлечена - такие ситуации иногда встречаются, когда председатель и правление завалили работу и нужно что-то срочно предпринимать. Но на этот счет у нас ведь предусмотрено в Жилищном кодексе, а именно в п. 4 ст. 186 ЖК:

«В случаях, если председатель правления организации собственников не избран (не переизбран – когда срок действия его полномочий истек) в установленном законодательством порядке, если в совместном домовладении не обеспечиваются сохранность и эксплуатация общего имущества совместного домовладения в соответствии с требованиями актов законодательства, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, надлежащая работа органов управления организации собственников или если истек срок действия полномочий этих органов управления, а меры по их избранию не дают положительных результатов, а также в случаях невыполнения председателем правления организации собственников требования о необходимости прохождения согласования, отказа местного исполнительного и распорядительного органа в согласовании и (или) неоднократного (два и более раза в течение календарного года) нарушения председателем правления организации собственников установленных законодательством обязанностей, местные исполнительные и распорядительные органы инициируют через правление организации собственников, а в случае отсутствия правления приступают к организации проведения общего собрания членов организации собственников в течение десяти календарных дней со дня получения соответствующей информации.

Общее собрание членов организации собственников, назначенное в соответствии с частью первой настоящего пункта, рассматривает вопрос о сложении полномочий председателем правления организации собственников и (или) избрании (переизбрании) председателя правления организации собственников, а также о предоставлении полномочий избранному председателю общего собрания на расторжение и (или) заключение с вновь избранным (принятым на работу) председателем правления трудового договора (контракта)».

Все. Зачем нужно было изобретать велосипед - не понимаю.

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько председателей товариществ собственников жилых домов в Минске из разных районов прислали в редакцию Realt.by проект нового указа, согласно которому...
 
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