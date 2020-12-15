Местные власти смогут «увольнять» председателей ТС и назначать на их место «своих» людей просто за флаги? Появился вероятный проект указа Александра Лукашенко

Комментарий юриста

Свою оценку этому проекту указа, а также объяснение, почему «документ» вряд ли является фейком или вбросом, дал юрист, редактор сайта statut.by Александр Горбач.

- Поскольку ни одно из министерств не подтвердило существование этого проекта, я не могу быть уверен на 100%, что это не фейк. Но если это не фейк, то я не удивлюсь, учитывая всю непоследовательную политику государства в данном вопросе. Судите сами.

В 2010 г. принимается Указ Президента № 538 "О некоторых вопросах деятельности товариществ собственников и организаций застройщиков". Разрабатываемый в это время Жилищный кодекс подгоняют именно под Указ № 538, в части деятельности ТС и ЖСПК. Жилищный кодекс в 2012 году принимают, с марта 2013 он вступает в силу, товариществам собственников необходимо в соответствие с ним привести свои уставы в течение года, что они и берутся делать.

А уже в октябре появляется Указ Президента от 13.10.2013 № 461, которым вносятся в Указ № 538 существеннейшие изменения, которые практически перечеркивают чуть ли не всю главу только что вступившего в силу Жилищного кодекса. Для ТС и ЖСПК устанавливают опять новые правила. Тот, кто не успел привести свой устав в соответствие с ЖК, где-то даже порадовался, кто успел - пришлось это делать еще раз.

Но к концу 2015 года появляется новый Указ от 31.12.20215 № 536, который опять устанавливает новые правила. Товарищества собственников просто не успевают вносить изменения в свои уставы. Тем более все знали, что идет работа над новой редакцией Жилищного кодекса.

Ее приняли (новую редакцию) в прошлом году, а с 1 января 2020 года она вступила в силу. Правила работы для ТС и ЖСПК в значительной степени изменились. Новая редакция ЖК опять требовала, чтобы в течение года уставы ТС и ЖПК были приведены в соответствие с ней уже.

Итак, прошло около года, все логично и закономерно - пора опять менять для ТС и жилищных кооперативов правила игры.

Когда вступила в действие новая редакция Жилищного кодекса, имеющая очень много пробелов и спорных норм, я говорил: не волнуйтесь, не пройдет и года, как появится очередной указ, все меняющий. Наверное, так оно и получается. Мне сложно судить, откуда мог появиться такой проект указа и не является ли он фейком. Но в многолетнюю практику "совершенствования" деятельности ТС и ЖСПК такой подход вполне укладывается.

Тем более, чего греха таить, Жилищный кодекс получился довольно куцым в тех местах, которые регулируют данную сферу. Я бы даже сказал, что в Жилищном кодексе сделано много стратегических ошибок. Например, объединение товариществ собственников и жилищных кооперативов под один термин "организации собственников" - их надо разъединять, а не объединять.

Да, стоит еще отметить, что проект указа не очень-то вяжется с Трудовым кодексом, где четко прописаны основания для увольнения любого работника, и непонятно, по какому из этих оснований будут увольняться председатели, которых исполкомы и администрации районов будут снимать.

Также не напрасны опасения, что на место уволенного председателя будет назначаться другое лицо. Когда речь идет об уполномоченном лице - тут все понятно, такой способ управления общим имуществом предусмотрен действующим ЖК. Но там же упоминается о возможности назначения физлица. И вот тут возникает множество вопросов: назначении кем (кто это будет, как он будет именоваться?), какие у этого физлица будут отношения с ТС (трудовые?). Так, основания для приема на работу тоже перечислены в Трудовом кодексе.

Следует отметить, что проблема, которая обозначена в этом проекте указа, сама по себе не из пальца извлечена - такие ситуации иногда встречаются, когда председатель и правление завалили работу и нужно что-то срочно предпринимать. Но на этот счет у нас ведь предусмотрено в Жилищном кодексе, а именно в п. 4 ст. 186 ЖК:

«В случаях, если председатель правления организации собственников не избран (не переизбран – когда срок действия его полномочий истек) в установленном законодательством порядке, если в совместном домовладении не обеспечиваются сохранность и эксплуатация общего имущества совместного домовладения в соответствии с требованиями актов законодательства, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, надлежащая работа органов управления организации собственников или если истек срок действия полномочий этих органов управления, а меры по их избранию не дают положительных результатов, а также в случаях невыполнения председателем правления организации собственников требования о необходимости прохождения согласования, отказа местного исполнительного и распорядительного органа в согласовании и (или) неоднократного (два и более раза в течение календарного года) нарушения председателем правления организации собственников установленных законодательством обязанностей, местные исполнительные и распорядительные органы инициируют через правление организации собственников, а в случае отсутствия правления приступают к организации проведения общего собрания членов организации собственников в течение десяти календарных дней со дня получения соответствующей информации.

Общее собрание членов организации собственников, назначенное в соответствии с частью первой настоящего пункта, рассматривает вопрос о сложении полномочий председателем правления организации собственников и (или) избрании (переизбрании) председателя правления организации собственников, а также о предоставлении полномочий избранному председателю общего собрания на расторжение и (или) заключение с вновь избранным (принятым на работу) председателем правления трудового договора (контракта)».

Все. Зачем нужно было изобретать велосипед - не понимаю.