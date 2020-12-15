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Сейм облегчил бизнесменам из Беларуси переезд в Литву

16.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Парламент Литвы разрешил компаниям из третьих стран, в том числе белорусским, открывать счета не только в банках, но в и кредитных учреждениях, сообщила пресс-служба Сейма.

© Photo : VSAT
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За внесение соответствующих изменений в закон о компаниях во вторник проголосовали 107 депутатов, против – 4, воздержались – 23.

"Это делается для того, чтобы иностранные компании, особенно из Беларуси, переехали сюда, в Литву, и перенесли сюда свою деятельность. Это создаст новые высокооплачиваемые рабочие места", – заявил председатель комиссии по бюджету и финансам Миколас Маяускас.

В свою очередь министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас во время выступления на заседании выразил сожаление, что данные поправки в законодательство депутаты не приняли раньше, так как многие белорусские бизнесмены релокейту в Литву предпочли переезд в Польшу или Латвию.

С начала протестов в Беларуси, начавшихся после президентских выборов, Вильнюс принимает шаги для облегчения въезда белорусов в республику. По данным Министерства экономики и инноваций, сейчас литовские власти ведут переговоры примерно с 60 компаниями из Беларуси, которые имеют намерения больше не заниматься бизнесом на родине.

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Теги: Минск
 
 
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Литовский парламент принял поправки в закон о компаниях – фирмам из третьих стран разрешили открывать счета не только в банках.
 
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