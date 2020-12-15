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Смартфон + аксессуар со скидкой в МТС: от 25 рублей в месяц

16.12.2020 09:59 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Смартфон Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ с аксессуаром от 25 рублей в месяц предлагает МТС с 14 декабря.

Теперь к акции «Отличная пара» присоединился смартфон Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ.

При его покупке в сети салонов и интернет-магазине МТС к нему можно дополнительно прибрести полезный аксессуар со скидкой до 50%.

Акция действует, если вы покупаете смартфон и за полную стоимость, и в рассрочку на год или даже два. При этом ежемесячный платеж по рассрочке за комплект смартфона с аксессуаром будет начинаться от 25 рублей в месяц.

Модель Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ примечательна большим 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, умной квадрокамерой с основным сенсором на 48 Мп, мощной селфи-камерой на 32 Мп и надежной батареей емкостью 4000 мАч. Наличие модуля NFC дает возможность совершать бесконтактные платежи.

Смартфон можно приобрести за 567 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 51,54 рубля, а на два года — 24,65 рубля.

Со скидкой до 50% по акции доступны многочисленные чехлы, защитные стекла, карты памяти, автомобильные и сетевые зарядные устройства (в том числе с поддержкой быстрой зарядки), кабеля и внешние аккумуляторы.

Так, приобретая в рассрочку на 2 года смартфон с картой памяти microSD на 64 ГБ или чехлом Bingo Matt, платеж составит всего 25 рублей в месяц, а с защитным стеклом Araree для Samsung A515 – за 25,20 рубля в месяц.

Подробнее с условиями акции «Отличная пара» вы сможете ознакомиться здесь.

 
 
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Смартфон Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ с аксессуаром от 25 рублей в месяц предлагает МТС с 14 декабря. Теперь к акции «Отличная пара» присоединился смартфон Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ.
 
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