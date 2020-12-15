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Смартфон + аксессуар со скидкой в МТС: от 25 рублей в месяц
16.12.2020 09:59 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Смартфон Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ с аксессуаром от 25 рублей в месяц предлагает МТС с 14 декабря.
Теперь к акции «Отличная пара» присоединился смартфон Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ.
При его покупке в сети салонов и интернет-магазине МТС к нему можно дополнительно прибрести полезный аксессуар со скидкой до 50%.
Акция действует, если вы покупаете смартфон и за полную стоимость, и в рассрочку на год или даже два. При этом ежемесячный платеж по рассрочке за комплект смартфона с аксессуаром будет начинаться от 25 рублей в месяц.
Модель
Смартфон можно приобрести за 567 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 51,54 рубля, а на два года — 24,65 рубля.
Со скидкой до 50% по
Так, приобретая в рассрочку на 2 года смартфон с картой памяти microSD на 64 ГБ или чехлом Bingo Matt, платеж составит всего 25 рублей в месяц, а с защитным стеклом Araree для Samsung A515 – за 25,20 рубля в месяц.
Подробнее с условиями акции «Отличная пара» вы сможете ознакомиться
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Смартфон Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ с аксессуаром от 25 рублей в месяц предлагает МТС с 14 декабря. Теперь к акции «Отличная пара» присоединился смартфон Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ.
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