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Сенат США единогласно утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Минске
16.12.2020 07:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сенат Конгресса США во вторник единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Минске. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа. Кандидатура Фишер была утверждена единогласно, сообщает
Фишер станет первым американским дипломатом в Беларуси с 2008 года. Ее
Фишер ранее работала в качестве заместителя постоянного представителя США при НАТО. Также в ее профессиональной биографии — работа в посольствах США в Тбилиси, Киеве и Москве. Дипломат владеет русским, французским и немного грузинским языками.
В середине сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн заявил, что США не планируют отказываться от отправки своего нового посла в Беларусь, несмотря на текущую резкую критику Вашингтона в отношении Минска и требование проведения новых выборов в республике.
Сама Фишер на слушаниях сенатского комитета по иностранным делам, которые прошли до 9 августа и последующих за выборами событий,
Сроки отправки Фишер в Минск пока не сообщаются.
Отношения Беларуси и США
Напомним, в Беларуси и США с 2008 года нет послов. Их места занимают временные поверенные.
После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек.
В марте 2019 года глава МИД Беларуси Владимир Макей
Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Минск
3 февраля американские СМИ назвали имя дипломата, который может возглавить посольство США в Беларуси после 12-летнего перерыва — Джули Фишер, которая сейчас занимает пост заместителя помощника госсекретаря США по Западной Европе и ЕС.
4 февраля глава МИД Владимир Макей
20 июля
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Она станет первым американским дипломатом в Беларуси с 2008 года.
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