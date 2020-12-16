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«Мы одного поля немножко люди». Виталий Шкляров рассказал подробности встречи с Лукашенко в СИЗО

16.12.2020 10:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виталий Шкляров поделился впечатлениями о встрече с Александром Лукашенко в СИЗО и назвал «уникальной». Об этом политолог рассказал в эфире «Эха Москвы».


Виталий Шкляров. Фото: day.gudkov.ru

— Никогда пять часов не разговаривал и не сидел напротив своего оппонента. Сильного человека, «последнего из Могикан», с одной стороны, а с другой — человека, который посадил меня в тюрьму. Пять часов с президентом, прямые вопросы, жестко — это дорогого стоит.

Шкляров также сказал, что со стороны Лукашенко это был «сильный ход», а он для себя открыл «другого Лукашенко».

— Он невероятно умный и все прекрасно понимает, — сказал Шкляров в ответ на вопрос, понимает ли Лукашенко, почему протесты идут в стране.

Шкляров добавил, что ужас ему Лукашенко не внушал, «мне даже показалось, что мы одного поля немножко люди», хотя разные взгляды на жизнь, отношение к людям и любви.

— Что меня поразило — любящий отец. Удивило то, что на встрече был Коля — красивый молодой человек. Удивило меня, что в его возрасте он пять часов смог просидеть на встрече и слушать взрослый разговор.

Отношение Лукашенко к сыну, отметил Шкляров, вызывало у него диссонанс: с одной стороны — последний диктатор, человек из-за которого он в тюрьме, а с другой — трепетный отец.

Виталий Шкляров также рассказал, что он остается обвиняемым, его уголовное дело не закрыто и не приостановлено: «Хотя, насколько я знаю, госсекретарю США это было обещано, возможно слово сдержат».

(Дополняется)

 
 
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Виталий Шкляров поделился впечатлениями о встрече с Александром Лукашенко в СИЗО и назвал «уникальной». Об этом политолог рассказал в эфире «Эха Москвы».
 
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