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Зарядки для электромобилей в Беларуси станут платными с нового года

16.12.2020 10:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Зарядки для электромобилей в Беларуси станут платными с 1 января, рассказал Sputnik инженер группы перспективного развития новых энергетических технологий ПО "Белоруснефть" Алексей Никитенко.

© Pixabay
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"Предусматриваются следующие тарифы на ЭЗС: 39 копеек – 1 киловатт на быстрой зарядке (порядка 20 минут), 29 копеек – на медленной (около 2 часов)", - уточнил он.

Специалист отметил, что с момента появления первых электрозаправочных станций в стране в 2014 году они были бесплатными. Плату за них хотели ввести в июле 2020-го после выхода мобильного приложения Malanka, однако решили несколько месяцев протестировать его.

Сколько будут стоить 100 км?

По словам Никитенко, в странах Европы уже несколько лет практикуются платные электрозарядки. Заправить авто постоянным или переменным током на 100 километров в Украине стоит порядка пяти долларов, в странах Балтии – почти семь, Польше – восемь. В Беларуси, утверждает специалист, зарядить на такое расстояние электрокар будет стоить 2,7 доллара (6-7 белорусских рублей).

"Мы пошли по рыночному пути формирования цен – отталкиваясь от цен на услуги ЭЗС в других государствах и с тем учетом, чтобы для людей это имело экономический смысл. Минимально возможные тарифы – это еще одна стимулирующая мера к уже имеющимся для электрокаров (снятие НДС и таможенных пошлин, бесплатная парковка на коммунальных площадках и так далее). Если разобраться, то ездить на электричестве будет в 2,5 раза дешевле, чем на бензине, и в 1,5 раза, чем на метане", - отметил собеседник Sputnik.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Как утверждает Алексей Никитенко, тарифы на зарядку для электромобилей не будут дорожать регулярно, как это происходит с бензином и дизтопливом.

"Сейчас рынок формируется, и пока на белорусских дорогах не станет порядка 10% электрокаров от всех автомобилей, цены не изменятся. За следующий год этого точно не произойдет", - подчеркнул специалист.

Сеть ЭЗС в Беларуси начали развивать с 2014 года. На данный момент в стране насчитывается около 300 станций, они могут обслуживать более 15 тысяч автомобилей в сутки. Всего в стране порядка 1,2 тысячи электрокаров.

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Теги: Минск
 
 
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В "Беларуснефти" заверили, что тарифы на зарядку для электромобилей не будут дорожать регулярно - по меньшей мере в течение будущего года они не изменятся.
 
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