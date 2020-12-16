Спрос на квартиры в Минске продолжает падать. Обзор рынка продажи квартир за ноябрь 2020 года

Количество проданных квартир по основным сегментам за месяц снизилось равномерно: чуть сильнее у 3-комнатных квартир — на 4%, чуть меньше у «однушек» (-3%) и «двушек» (-3%).

Квартиры в готовых новостройках (дому не более года) покупали заметно реже: в ноябре с ними заключили только 8% всех сделок, хотя обычно эта цифра близка к 12-13%.

Около трети всех проданных квартир располагались во Фрунзенском и Московском районах города, чаще обычного покупали квартиры в Центральном районе.

Наибольшим спросом пользовались квартиры в типовых панельных домах, квартиры в современных «панельках» покупали реже, чем обычно.

На фоне снижающейся покупательской активности средняя цена проданных в Минске квартир за месяц снизилась на 0.7% и составила 1297 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1379 $/м2 (-0.8% за месяц) — $ 49 450;

2-комнатные квартиры: 1248 $/м2 (-1%) — $ 59 000;

3-комнатные квартиры: 1183 $/м2 (-1.1%) — $ 75 100;

4-комнатные квартиры: 1220 $/м2 (+9.2%) — $ 83 700.