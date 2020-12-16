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Спрос на квартиры в Минске продолжает падать. Обзор рынка продажи квартир за ноябрь 2020 года
16.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сокращение спроса на квартиры в Минске продолжилось и в ноябре: за месяц количество сделок купли-продажи уменьшилось на 5% и составило всего 681.
Количество выставленных на продажу объектов, напротив, в течении всего месяца росло. В итоге объем предложения к концу ноября превысил октябрьский на 6%.
Количество проданных квартир по основным сегментам за месяц снизилось равномерно: чуть сильнее у 3-комнатных квартир — на 4%, чуть меньше у «однушек» (-3%) и «двушек» (-3%).
Квартиры в готовых новостройках (дому не более года) покупали заметно реже: в ноябре с ними заключили только 8% всех сделок, хотя обычно эта цифра близка к 12-13%.
Около трети всех проданных квартир располагались во Фрунзенском и Московском районах города, чаще обычного покупали квартиры в Центральном районе.
Наибольшим спросом пользовались квартиры в типовых панельных домах, квартиры в современных «панельках» покупали реже, чем обычно.
На фоне снижающейся покупательской активности средняя цена проданных в Минске квартир за месяц снизилась на 0.7% и составила 1297 $/м2.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
1-комнатные квартиры: 1379 $/м2 (-0.8% за месяц) — $ 49 450;
2-комнатные квартиры: 1248 $/м2 (-1%) — $ 59 000;
3-комнатные квартиры: 1183 $/м2 (-1.1%) — $ 75 100;
4-комнатные квартиры: 1220 $/м2 (+9.2%) — $ 83 700.
Цены в объявлениях о продаже квартир в ноябре также демонстрировали отрицательную динамику — минус 2% за месяц. Сильнее всего средняя цена квадратного метра снизилась у 4-комнатных (-4% к октябрю) и 1-комнатных квартир (-3%).
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Без кредитной подпитки, а также на фоне экономического и политического кризиса активность покупателей на вторичном рынке жилья снижается уже третий месяц подряд.
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