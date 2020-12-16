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Спрос на квартиры в Минске продолжает падать. Обзор рынка продажи квартир за ноябрь 2020 года

16.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сокращение спроса на квартиры в Минске продолжилось и в ноябре: за месяц количество сделок купли-продажи уменьшилось на 5% и составило всего 681.

На протяжении последних 10 лет число сделок в ноябре обычно находилось на уровне 950-1000 за месяц, а в 2017-2019 годах за счет существования доступных кредитных программ было еще выше. В последний раз такой низкий спрос в конце осени был зафиксирован в 2007 году.

Количество выставленных на продажу объектов, напротив, в течении всего месяца росло. В итоге объем предложения к концу ноября превысил октябрьский на 6%.

Спрос на квартиры в Минске продолжает падать. Обзор рынка продажи квартир за ноябрь 2020 года

Количество проданных квартир по основным сегментам за месяц снизилось равномерно: чуть сильнее у 3-комнатных квартир — на 4%, чуть меньше у «однушек» (-3%) и «двушек» (-3%).

Квартиры в готовых новостройках (дому не более года) покупали заметно реже: в ноябре с ними заключили только 8% всех сделок, хотя обычно эта цифра близка к 12-13%.

Около трети всех проданных квартир располагались во Фрунзенском и Московском районах города, чаще обычного покупали квартиры в Центральном районе.

Наибольшим спросом пользовались квартиры в типовых панельных домах, квартиры в современных «панельках» покупали реже, чем обычно.

На фоне снижающейся покупательской активности средняя цена проданных в Минске квартир за месяц снизилась на 0.7% и составила 1297 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1379 $/м2 (-0.8% за месяц) — $ 49 450;

2-комнатные квартиры: 1248 $/м2 (-1%) — $ 59 000;

3-комнатные квартиры: 1183 $/м2 (-1.1%) — $ 75 100;

4-комнатные квартиры: 1220 $/м2 (+9.2%) — $ 83 700.

Спрос на квартиры в Минске продолжает падать. Обзор рынка продажи квартир за ноябрь 2020 года

Цены в объявлениях о продаже квартир в ноябре также демонстрировали отрицательную динамику — минус 2% за месяц. Сильнее всего средняя цена квадратного метра снизилась у 4-комнатных (-4% к октябрю) и 1-комнатных квартир (-3%).

Разрыв между уровнем цен на дорогое и дешевое жилье увеличивается третий месяц подряд. Происходит это за счет того, что цены на дешевое жилье в столице снижаются более быстрыми темпами.


Спрос на квартиры в Минске продолжает падать. Обзор рынка продажи квартир за ноябрь 2020 года

В большинстве микрорайонов столицы наблюдалось снижение средних цен на квартиры. Наиболее ощутимое — в Курасовщине, Сельхозпосёлке и Новинках.


Спрос на квартиры в Минске продолжает падать. Обзор рынка продажи квартир за ноябрь 2020 года

В столицах соседних стран за месяц средние цены на квартиры в долларовом эквиваленте, напротив, выросли. В Москве по сравнению с октябрем квадратный метр подорожал на 5%, в Вильнюсе — на 1.5%.


Спрос на квартиры в Минске продолжает падать. Обзор рынка продажи квартир за ноябрь 2020 года

 
Теги: Минск
 
 
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Без кредитной подпитки, а также на фоне экономического и политического кризиса активность покупателей на вторичном рынке жилья снижается уже третий месяц подряд.
 
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