«Борьба со злом продолжается». В Европарламенте прозвучала речь находящейся в тюрьме Марии Колесниковой

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 14 декабря, в Европарламенте принимали делегацию белорусской демократической оппозиции, представителям которой была присуждена премия Сахарова. Речь вместо Марии Колесниковой, находящейся в заключении, зачитала ее сестра Татьяна Хомич, опубликовав текст в Facebook.



Фото: Facebook / Мария Колесникова

Татьяна Хомич, по ее словам, зачитала речь своей сестры во время пленарного заседания комиссии по международным делам, по развитию подкомитета по правам человека Европейского парламента, так как не сможет присутствовать на самом вручении премии Сахарова, которое пройдет 16 декабря.

Мария Колесникова рассказала, как изменило ее все происходившее во время президентской кампании в стране и последующих события. Она напомнила, что 14 июля, в день отказа в регистрации Виктору Бабарико в качестве кандидата, его штаб направил жалобу в ЦИК, рассчитывая подать пример для сторонников экс-банкира и выстроить возле здания комиссии длинную очередь. По словам Колесниковой, ее тогда одолевали сомнения и страх, что ее арестуют. Но уже спустя два месяца, 8 сентября, она порвала свой паспорт, чтобы ее не выдворили в Украину против воли. Колесникова пишет, что была уверена, что за это попадет за решетку, однако уже не боялась.

— Меньше, чем два месяца изменили меня — и то, чего я боялась в июле, стало ценой, которую я готова платить за будущую свободу.

Колесникова убеждена, что подобный путь проходят сейчас продолжающие борьбу белорусы: каждый день они преодолевают страх, тем самым приобретая отвагу.

— Мы часто слышим от людей, переживших тюремное заключение, что настоящая свобода внутри. Мы часто слышим от белорусов на свободе, что они в тюрьме. Посмотрите на белорусов — это люди со свободными головами, которые долгие годы живут в неволе, не важно, что за окнами — тюремный двор или зеленый сад. Люди на многое готовы ради славы, на большее — ради денег, еще на большее — ради власти. Но абсолютно на все люди готовы идти только ради одного — свободы. Каждый день белорусы доказывают это. Они идут в автозак для свободы. Они увольняются с работы для свободы. Они рискуют здоровьем для свободы. Они садятся в тюрьмы — для свободы.

Премию, пишет, Мария Колесникова, она разделяет с теми, кто находится в заключении и пострадал за свою гражданскую позицию, в том числе с командой штаба Виктора Бабарико и с ним самим — человеком, который «ценой своей свободы нас всех объединил, вдохновил и, благодаря которому, мы поверили, что мы можем все изменить».

Колесникова убеждена, что белорусы должны стать частью демократического европейского общества, а свобода позволит нашему народу раскрыть свой потенциал.

— Так трогательно и так честно каждый день белорусы сражаются за то, что принадлежит им по праву рождения. Борьба со злом продолжается, белорусы еще не доказали, что добро всегда побеждает, но уже доказали, что добро — есть, — говорится в речи.

Напомним, премия «За свободу мысли» имени Сахарова за 2020 год была присуждена белорусской демократической оппозиции 22 октября на сессии Европарламента. Всего в список лауреатов вошли десять человек, в том числе Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероники Цепкало.