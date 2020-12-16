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Российская компания, погрязшая в спорах наследников, купила 24 БЕЛАЗа за 45 млн долларов
16.12.2020 11:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский автомобильный завод начинает отгрузку первой партии карьерных самосвалов в адрес компании «Сибирский Антрацит» (входит в группу «Сибантрацит») в Новосибирской области.
Российской компании по добыче антрацита — самого лучшего сорта каменного угля — будет поставлено десять 220-тонных самосвалов БЕЛАЗ-75307 и четырнадцать машин БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн,
Сумма контракта с компанией «БелТрансЛогистик» (один из дилеров БЕЛАЗа) — более 45 млн долларов,
Сейчас автопарк АО «Сибирский Антрацит» состоит из 75 самосвалов БЕЛАЗ, таким образом после покупки новых машин он увеличится более, чем на 30%. Часть новых машин будет использоваться другим входящим в группу «Сибантрацит» предприятием по добыче антрацита — ООО «Разрез Восточный».
— Мы направили существенные инвестиции в расширение парка автотехники, так как это необходимо для реализации нашей программы по увеличению объемов добычи антрацита в 2021 году: по сравнению с 2020 годом мы ожидаем рост 35%, — заявил гендиректор «Сибантрацита» Сергей Мельников.
В этой истории интересны сами по себе компании, между которыми заключен контракт.
«Белтранслогистик» является официальным представителем товаропроводящей сети холдинга БЕЛАЗ в России, говорится на сайте компании. Ее учредители — ряд физлиц. Один из них
Что касается «Сибантрацита», то в последние месяцы эта компания больше фигурировала в скандальной хронике. Дело в том, что в судах идет спор о наследстве основателя компании Дмитрия Босова, покончившего с собой в мае этого года. Мать и сыновья Босова от первых двух браков в конце ноября выиграли суд против его вдовы Катерины по иску о правах на половину доли бизнесмена (43,285 из 86,57%) в группе «Аллтек», контролирующей «Сибантрацит». Права на нее Катерина оформила на себя 10 августа, через три месяца после смерти Босова. Кроме того, был отклонен встречный иск Катерины об увеличении ее доли в компании с 43,285 до 77,2%, базировавшийся на том, что Босов участвовал в допэмиссии «Аллтека» в 2017 году на средства от продажи автомобиля Bentley, принадлежавшего его супруге, пишет
Интересно, что членом совета директоров «Сибантрацита» является однокурсник и бывший партнер Босова, уроженец Бреста Владимир Микулик. Он является владельцем брестского отеля «Эрмитаж» и основателем «Фонда развития Брестской крепости».
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Белорусский автомобильный завод начинает отгрузку первой партии карьерных самосвалов в адрес компании «Сибирский Антрацит» (входит в группу «Сибантрацит») в...
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