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Белорусы за чертой бедности: лишь 11% получают больше "заветных пятисот"

16.12.2020 12:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Ежемесячный доход более 1 тысячи белорусских рублей в республике имеют только 11,1% граждан, об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики за III квартал 2020 года.

© CC0 / Pixabay/nkostyshev
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Больше 1 тысячи рублей в Минске зарабатывает 23,6% населения. В столичной области этот показатель равен 13,8%. Затем идет Гродненская (7,7%), Гомельская (7,2%), Брестская (7%) и Витебская области (6,3%). Самым бедным регионом названа Могилевская область – 5,5%.

За чертой бедности в республике проживает 4,8% населения. Это значит, что они располагают ресурсами, ниже прожиточного минимума (258,11 рубля). В белорусской столице их число равняется 0,9%, а в Брестской и Гомельской областях больше всего – 6,8%.

В республике до 500 рублей в месяц получает 42,1% населения.

В Министерстве экономики Беларуси ранее заявляли о том, что в 2021 году уровень безработицы в стране не должен подняться выше 4,4%, а доходы населения в номинальном выражении увеличатся на 7%.

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Теги: Минск
 
 
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Более 40% населения страны имеет в распоряжении ежемесячно не более 500 рублей, а за чертой бедности в республике проживает 4,8% населения.
 
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