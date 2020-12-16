Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Ежемесячный доход более 1 тысячи белорусских рублей в республике имеют только 11,1% граждан, об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики за III квартал 2020 года.

Больше 1 тысячи рублей в Минске зарабатывает 23,6% населения. В столичной области этот показатель равен 13,8%. Затем идет Гродненская (7,7%), Гомельская (7,2%), Брестская (7%) и Витебская области (6,3%). Самым бедным регионом названа Могилевская область – 5,5%.

За чертой бедности в республике проживает 4,8% населения. Это значит, что они располагают ресурсами, ниже прожиточного минимума (258,11 рубля). В белорусской столице их число равняется 0,9%, а в Брестской и Гомельской областях больше всего – 6,8%.

В республике до 500 рублей в месяц получает 42,1% населения.

В Министерстве экономики Беларуси ранее заявляли о том, что в 2021 году уровень безработицы в стране не должен подняться выше 4,4%, а доходы населения в номинальном выражении увеличатся на 7%.

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