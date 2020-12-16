Какие убытки несут в кризис крупные белорусские компании

Источник материала: Tut.by

Завтра твоей страны изучило, как сработали в условиях пандемии и политического кризиса некоторые крупные публичные белорусские госкомпании.



Фото: Белорусская железная дорога

Ситуация в госсекторе, если судить по тем предприятиям, которые обнародовали финансовые показатели по итогам января-сентября текущего года, неутешительная.

Один из крупнейших мировых производителей большегрузных автомобилей «БелАЗ-холдинг» показывает в этом году худшую за последние четыре года динамику по прибыльности.

По итогам трех кварталов чистая прибыль холдинга составила 15,9 млн рублей, тогда как в аналогичный период прошлого года она была 219,3 млн рублей. То есть показатель упал в 13,7 раза.

На протяжении 2017−2019 годов «БелАЗ-холдинг» входил в топ-10 самых прибыльных предприятий белорусской экономики — размер чистой прибыли в указанные годы был, соответственно, 204,7 млн, 328,5 млн и 265,6 млн рублей. Но в этом году жодинский холдинг, похоже, выбывает из рейтинга.

Белорусская железная дорога прежде всего из-за сокращения транзита, вызванного последствиями пандемии, продолжает генерировать убытки. По итогам 2019 года они составляли 26,9 млн рублей. За девять месяцев этого года сумма выросла до 199,4 млн рублей.

Для сравнения: в январе-сентябре 2019 года деятельность этого предприятия принесла чистую прибыль в размере 11,1 млн рублей.

В три раза уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года чистая прибыль Минского тракторного завода. В январе-сентябре прошлого года МТЗ заработал 47,9 млн рублей, в этом году — только 15,6 млн рублей.

Из госкомпаний, где обратная динамика, выделим МЭТЗ им. В. И. Козлова. Электротехнический холдинг закончил три квартала этого года с чистой прибылью 4,2 млн рублей, тогда как в прошлом году она составляла 1,5 млн рублей.

Незначительно выросли показатели Белорусской металлургической компании (с 17 тыс. до 34 тыс. рублей) и «Беллакта», входящего в первую десятку крупнейших молокоперерабатывающих предприятий страны (с 17,125 млн до 17,192 млн рублей).