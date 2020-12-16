Европейские эксперты не приедут на БелАЭС 16-18 декабря – Госатомнадзор

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Визит экспертов Еврокомиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) на Белорусскую АЭС, планировавшийся на 16-18 декабря, не состоится, информирует департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси (Госатомнадзор).

Министерство энергетики Беларуси 15 декабря объявило о том, что европейские эксперты планируют посетить площадку строительства станции, в группу должны были войти представители Бельгии, Австрии, Германии, Украины и Финляндии.

Сегодня Госатомнадзор сообщил, что визит миссии ENSREG не состоится. При этом там подчеркнули, что официально белорусскую сторону об этом пока не уведомляли.

БелАЭС - важнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт строится в Островце на основе передового российского проекта поколения 3+, который целиком отвечает международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.

Энергетический пуск БелАЭС состоялся 7 ноября. Торжественную церемонию посетил глава государства Александр Лукашенко, который заявил, что Беларусь в этот день стала атомной державой. Ранее турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС был включен в объединенную энергосистему страны. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.

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