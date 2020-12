ЕС одобрил третий пакет санкций против властей Беларуси

Источник материала: Tut.by

Представители Евросоюза одобрили третий пакет санкций против властей Беларуси — об этом сообщает несколько источников.

Журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил в своем Twitter, что представители Евросоюза сегодня согласовали новый — третий по счету — пакет санкций в отношении властей Беларуси, который на этот раз включает также компании.

«Послы ЕС сейчас одобрили новые санкции ЕС в отношении Беларуси. 29 человек, 7 юридических лиц. Будут опубликованы завтра в официальном журнале ЕС», — сказано в твитте журналиста.