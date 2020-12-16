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ЕС одобрил третий пакет санкций против властей Беларуси
16.12.2020 13:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представители Евросоюза одобрили третий пакет санкций против властей Беларуси — об этом сообщает несколько источников.
Журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил в своем Twitter, что представители Евросоюза сегодня согласовали новый — третий по счету — пакет санкций в отношении властей Беларуси, который на этот раз включает также компании.
«Послы ЕС сейчас одобрили новые санкции ЕС в отношении Беларуси. 29 человек, 7 юридических лиц. Будут опубликованы завтра в официальном журнале ЕС», — сказано в твитте журналиста.
Санкции должны вступить в силу с момента опубликования принятого решения в официальном журнале Европейского союза.
Также информацию о согласовании сегодня третьего пакета санкций в отношении белорусских властей
Напомним, в первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября,
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В новый санкционный пакет войдут около трех десятков человек, а также компании. Как сообщается, официально о решении должны сообщить 17 декабря.
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