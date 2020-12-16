Канделаки упрекнула Лукашенко в покровительстве контрабанды сигарет в Россию

Источник материала: Tut.by

России необходимо «наступить на руки белорусской табачной мафии». Об этом в своем Telegram-канале написала генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.



Фото: vk.com/tinykandelaki

— Как только я поделилась информацией о контрабанде табака из Белоруссии, я получила массу комментариев, подтверждающих катастрофический масштаб проблемы. Уже по своим собственным каналам я получила конкретные данные о бенефициарах этой истории и помимо Александра Лукашенко, сидящего на вершине пирамиды контрафакта, — мне передали информацию о конкретных исполнителях этой истории, — пишет Канделаки в своем ТГ-канале, который имеет более 123 тысяч подписчиков.

Далее она перечисляет хорошо известные в Беларуси факты про создателя «Табакерок» Алексея Олексина, УДП, Гродненскую табачную фабрику.

— Россия, страны Прибалтики — рынки сбыта, приносящие государственным контрабандистам сумасшедшую прибыль. И здесь я повторю свой тезис: российским правоохранительным органам под силу перекрыть эти каналы. Да, надо наступить на руки белорусской табачной мафии. И для этого в первую очередь нужны законы, которые дадут и таможенникам, и правоохранителям больше полномочий. Деньги от акцизов на табачные изделия — серьёзная строка поступлений в бюджете страны. России — не Белоруссии! Мы совершенно точно не полигон для испытаний. А участники серых схем не являются неприкосновенными людьми. Давайте уже закончим эту историю, — считает Канделаки.

В августе Тина Канделаки делилась своим взглядом на происходящее в Беларуси:

— Стоит ли хотя бы одна человеческая жизнь того, чтобы Лукашенко ушел? Я думаю, что не стоит. Процесс запущен, и бороться за новую Белоруссию лучше мирным путем.

Канделаки является не только генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ», который принадлежит «Газпром Медиа». Она также активно развивает свой бренд косметики, занимается рекламой и ведет аккаунты в соцсетях. Ранее Тина Канделаки вместе с мужем Василием Бровко, который работает в «Ростехе» директором по особым поручениям, владела пиар-агентством.

В середине октября ведущая программы «Итоги недели» на телеканале НТВ (входит в «Газпром медиа») Ирада Зейналова в довольно резкой форме призвала Александра Лукашенко выполнять обещания российским партнерам, если хочет получить очередной транш кредита.