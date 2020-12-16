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Курсы валют: евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели
16.12.2020 14:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 дек – Sputnik. Евро немного прибавил в стоимости, российский рубль и американский доллар подешевели, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.
Во вторник евро добавил 0,07%, доллар потерял 0,2%, российский рубль – упал на 0,13%.
По итогам торгов Нацбанк Беларуси установил следующий официальный курс валют:
Напомним, что при установлении курса банки учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
Надолго ли подешевел доллар?
Кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова ранее
Так как долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка, считает эксперт.
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В третий рабочий день недели американская валюта продолжила традиционно терять в цене, компанию ей составил российский рубль.
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