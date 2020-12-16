Курсы валют: евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Евро немного прибавил в стоимости, российский рубль и американский доллар подешевели, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.

Во вторник евро добавил 0,07%, доллар потерял 0,2%, российский рубль – упал на 0,13%.

По итогам торгов Нацбанк Беларуси установил следующий официальный курс валют:

1 евро - 3,0744 белорусского рубля

1 доллар - 2,5249 белорусского рубля

100 российских рублей – 3,4403 белорусского рубля

Напомним, что при установлении курса банки учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

Надолго ли подешевел доллар?

Кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова ранее заявлила Sputnik , что американская валюта сильно "просела" уже сейчас, но прогнозы многих финансистов о дальнейшем падении курса на пятую часть стоимости вряд ли оправданы. Она назвала удешевление доллара "временным".

Так как долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка, считает эксперт.

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