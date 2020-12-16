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Три топ-чиновника Лукашенко оценивали модернизацию «Амкодор-Можа» за 10 млн рублей

16.12.2020 14:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Модернизация крупного производителя зерносушилок «Амкодор-Можа» стоила более 10 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Амкодор».


Фото: пресс-служба «Амкодора»

Компания «Амкодор-Можа» была создана в Крупках на базе «Райагропромтехники», которую выкупил «Амкодор». Ранее предприятие занималось обслуживанием сельхозтехники. Сейчас «Амкодор-Можа» производит зерноочистительно-сушильные комплексы, силосы для хранения зерна, оборудование для автоматизации погрузочно-разгрузочных работ и очистки зерна.

— По итогам 2020 года в предприятие вложено более 10,5 миллиона [рублей] инвестиций — как на закупку нового оборудования, так и реконструкцию действующих площадей, а также в разработку новой техники, что позволяет нам работать с довольно хорошей прибылью. Рентабельность продаж составляет 10,8%, — сказал директор «Амкодор-Можа» Андрей Ладовский (цитата по СТВ).

За девять месяцев 2020 года объем производства составил 16,2 млн рублей, что на 60% выше аналогичного периода прошлого года. За этот период изготовлено 9 зерноочистительно-сушильных комплексов и 39 силосов. Продукция предприятия функционирует на территории Беларуси, Евросоюза и ЕАЭС, сообщила пресс-служба компании.

На заводе в Крупках работает около 250 человек. Средняя зарплата составляет 1160 рублей, сказал Ладовский

На презентации нового производства побывал ряд высокопоставленных чиновников. В частности, замглавы Администрации президента Дмитрий Крутой, председатель Миноблисполкома Александр Турчин, помощники Лукашенко Александр Косинец и Валерий Бельский.


Александр Косинец. Фото: пресс-служба «Амкодора»

Турчин сказал, что для Крупок такое производство — жизненная необходимость, это развитие всего региона. По его словам, три десятка новых зерносушильных комплексов появятся в Минской области в 2021 году.

Основной владелец «Амкодора» Александр Шакутин сообщил, что в ближайшее время холдинг планирует реализовать 9 инвестпроектов в Беларуси и России. Сейчас идет реконструкция заводов в Коханово, Логойске и Брянске.

 
 
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На заводе в Крупках работает около 250 человек. Средняя зарплата составляет 1160 рублей.
 
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