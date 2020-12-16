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Россия и Беларусь продолжают обсуждать поставки газа с 2021 года
16.12.2020 16:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 дек – Sputnik. Россия и Беларусь продолжают обсуждение условий поставок газа в республику с 1 января 2021 года, говорится в сообщении российской корпорации "Газпром".
В среду в Санкт-Петербурге состоялась встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера с послом Беларуси Владимиром Семашко и министром энергетики республики Виктором Каранкевичем.
"Стороны обсудили условия поставок российского газа в Беларусь и его транзита по территории республики с 1 января 2021 года", - сообщила компания.
(последует)
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МИНСК, 16 дек – Sputnik. Россия и Беларусь продолжают обсуждение условий поставок газа в республику с 1 января 2021 года, говорится в сообщении российской корпорации...
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