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Россия и Беларусь продолжают обсуждать поставки газа с 2021 года

16.12.2020 16:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Россия и Беларусь продолжают обсуждение условий поставок газа в республику с 1 января 2021 года, говорится в сообщении российской корпорации "Газпром".

В среду в Санкт-Петербурге состоялась встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера с послом Беларуси Владимиром Семашко и министром энергетики республики Виктором Каранкевичем. 

"Стороны обсудили условия поставок российского газа в Беларусь и его транзита по территории республики с 1 января 2021 года", - сообщила компания.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 16 дек – Sputnik. Россия и Беларусь продолжают обсуждение условий поставок газа в республику с 1 января 2021 года, говорится в сообщении российской корпорации...
 
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