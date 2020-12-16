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Знаменитый отель на ул. Зыбицкой в Минске выставлен на продажу за долги. Цена гостиницы - $25,6 миллиона

16.12.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Четырехзвездочная гостиница Mercure выставлена на аукционные торги за $25,6 миллиона. Организатор торгов — ЗАО «Белреализация». Подробнее о том, почему продается только что построенный отель и есть ли заинтересованные покупатели, журналисту Realt.by рассказал директор ЗАО «Белреализация» Михаил Андреев.

Знаменитый отель на ул. Зыбицкой в Минске выставлен на продажу за долги. Цена гостиницы - ,6 миллиона

Гостиница-долгострой Mercure на ул. Зыбицкой строилась действительно долго. Возведение объекта началось более 10 лет назад, а открыть отель обещали сначала в 2014 году, затем в 2017 году, и еще раз — в 2018 году. Первые постояльцы в итоге въехали лишь в 2019 году. Однако, несмотря на очень выгодное расположение, объект недвижимости проработал лишь несколько месяцев. Далее — процедура банкротства его хозяев, и, как следствие, гостиница выставлена на продажу

Собственник гостиницы — СООО «Славичи». Начальная стоимость объекта — 64.863.950 рублей. По актуальному курсу Нацбанка на сегодня — это $25,6 миллиона. Интересно, что торги будут проводиться с понижением начальной стоимости, но минимальный возможный предел также указан — 61.620.753 рублей.


Знаменитый отель на ул. Зыбицкой в Минске выставлен на продажу за долги. Цена гостиницы - ,6 миллиона

Помимо номерного фонда на 126 номеров, гостиница включает в себя административное помещение на 206 кв.м., ресторан на 737,8 кв.м. Преимущество этого объекта — собственный подземный паркинг на 45 машиномест, наличием которого едва ли может похвастаться еще какой-нибудь отель в этих местах. 

Аукцион состоится 12 января 2021 года, заявки на участие принимаются до 11.01.2021 г.

— Интерес к отелю есть, но я не уверен, что люди готовы покупать такой объект с первого аукциона по рыночной цене. С другой стороны, важно учитывать, что, во-первых, это полностью готовый к эксплуатации объект недвижимости,  а во-вторых, гостиница построена на ул. Зыбицкой, где строительство очень ограничено. Это все обеспечивает отелю уникальность, а значит, и инвесторы, уверен, найдутся, — рассказал Михаил Андреев.


Знаменитый отель на ул. Зыбицкой в Минске выставлен на продажу за долги. Цена гостиницы - ,6 миллиона

 
Теги: Минск
 
 
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Четырехзвездочная гостиница Mercure выставлена на аукционные торги за $25,6 миллиона. Организатор торгов — ЗАО «Белреализация». Подробнее о том, почему продается...
 
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