Знаменитый отель на ул. Зыбицкой в Минске выставлен на продажу за долги. Цена гостиницы - $25,6 миллиона

Гостиница-долгострой Mercure на ул. Зыбицкой строилась действительно долго. Возведение объекта началось более 10 лет назад, а открыть отель обещали сначала в 2014 году, затем в 2017 году , и еще раз — в 2018 году . Первые постояльцы в итоге въехали лишь в 2019 году. Однако, несмотря на очень выгодное расположение, объект недвижимости проработал лишь несколько месяцев. Далее — процедура банкротства его хозяев, и, как следствие, гостиница выставлена на продажу .

Собственник гостиницы — СООО «Славичи». Начальная стоимость объекта — 64.863.950 рублей. По актуальному курсу Нацбанка на сегодня — это $25,6 миллиона. Интересно, что торги будут проводиться с понижением начальной стоимости, но минимальный возможный предел также указан — 61.620.753 рублей.