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Знаменитый отель на ул. Зыбицкой в Минске выставлен на продажу за долги. Цена гостиницы - $25,6 миллиона
16.12.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Четырехзвездочная гостиница Mercure выставлена на аукционные торги за $25,6 миллиона. Организатор торгов — ЗАО «Белреализация». Подробнее о том, почему продается только что построенный отель и есть ли заинтересованные покупатели, журналисту Realt.by рассказал директор ЗАО «Белреализация» Михаил Андреев.
Гостиница-долгострой Mercure на ул. Зыбицкой строилась действительно долго. Возведение объекта началось более 10 лет назад, а открыть отель обещали сначала в 2014 году, затем
Собственник гостиницы — СООО «Славичи». Начальная стоимость объекта — 64.863.950 рублей. По актуальному курсу Нацбанка на сегодня — это $25,6 миллиона. Интересно, что торги будут проводиться с понижением начальной стоимости, но минимальный возможный предел также указан — 61.620.753 рублей.
Помимо номерного фонда на 126 номеров, гостиница включает в себя административное помещение на 206 кв.м., ресторан на 737,8 кв.м. Преимущество этого объекта — собственный подземный паркинг на 45 машиномест, наличием которого едва ли может похвастаться еще какой-нибудь отель в этих местах.
Аукцион состоится 12 января 2021 года, заявки на участие принимаются до 11.01.2021 г.
— Интерес к отелю есть, но я не уверен, что люди готовы покупать такой объект с первого аукциона по рыночной цене. С другой стороны, важно учитывать, что, во-первых, это полностью готовый к эксплуатации объект недвижимости, а во-вторых, гостиница построена на ул. Зыбицкой, где строительство очень ограничено. Это все обеспечивает отелю уникальность, а значит, и инвесторы, уверен, найдутся, — рассказал Михаил Андреев.
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Знаменитый отель на ул. Зыбицкой в Минске выставлен на продажу за долги. Цена гостиницы - $25,6 миллиона
Четырехзвездочная гостиница Mercure выставлена на аукционные торги за $25,6 миллиона. Организатор торгов — ЗАО «Белреализация». Подробнее о том, почему продается...
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