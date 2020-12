Экономические санкции ЕС и США: что это такое и как это пережить

Источник материала: Tut.by

В мире санкционная политика стала часто применяемым инструментом в политико-экономических отношениях. В настоящее время в СМИ активно появляются публикации по вопросам целесообразности экономических санкций ЕС и США, существования «закрытых санкционных списков». Как правило, у белорусского бизнеса не возникали вопросы в отношении действия санкций и предполагается, что, если не заниматься поставками вооружения и не быть связанным с политикой, то санкции тебя не касаются.

В действительности, санкции представляют собой более сложное явление, которое затрагивает не только государственных служащих и подсанкционных лиц, но и всю экономику страны в целом. Об этом рассказывают Дмитрий Архипенко, управляющий партнер Адвокатского бюро REVERA и Камаль Терехов, ведущий юрист судебной практики Адвокатского бюро REVERA.

Нам чаще всего грозят санкции ЕС. Это законно?

Правовой базой для введения санкций в ЕС являются:

п. 2 и п. 3 ст. 24 Договора о ЕС:

«2. В рамках принципов и целей своей внешнеполитической деятельности Союз проводит, определяет и осуществляет общую внешнюю политику и политику безопасности, основанную на развитии взаимной политической солидарности государств-членов, на выявлении вопросов, представляющих общий интерес, и на достижении все более совпадающей направленности действий государств-членов.

3. Государства-члены активно и безоговорочно поддерживают внешнюю политику и политику безопасности Союза в духе лояльности и взаимной солидарности и соблюдают мероприятия Союза в этой сфере. […]»;

ст. 215 Договора о функционировании ЕС:

«1. Когда решение, принятое в соответствии с главой 2 раздела V Договора о Европейском Союзе, предусматривает полное или частичное приостановление или сокращение экономических и финансовых отношений с одной или несколькими третьими странами, Совет, постановляя квалифицированным большинством по совместному предложению Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности и Комиссии, принимает необходимые меры. Совет информирует о них Европейский парламент.

2. Когда это предусмотрено решением, принятым в соответствии с главой 2 раздела V Договора о Европейском Союзе, Совет согласно указанной в параграфе 1 процедуре может принимать ограничительные меры против физических или юридических лиц, групп или негосударственных образований.

3. Акты, предусмотренные в настоящей статье, должны содержать необходимые положения в сфере правовых гарантий».

Также порядок введения санкций в ЕС определяется Руководящими принципами (Guidelines on the implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) и Стандартами практики ЕС по эффективному внедрению ограничительных мер (EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures). Ключевую роль органов, уполномоченных разрабатывать и вводить санкции, занимают Совет ЕC, который принимает регламент о введении ограничительных мер, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Европейская комиссия.

До недавнего времени в ЕС отсутствовал единый документ, регулирующий введение и действие ограничительных мер, потому регламенты Совета ЕС разрабатывались отношении каждой страны отдельно. Теперь введение и действие ограничительных мер регулируются на основании Решения Совета ЕС (CFSP) № 2020/1999 и Регламента Совета ЕС (EU) № 2020/1998.

Фактически, указанные документы представляют собой результат уже устоявшейся санкционной практики ЕС и носят рамочный характер для будущих санкций. Ограничительные меры могут вводиться в связи с нарушениями прав человека, в том числе геноцид, преступления против человечества, нарушение свободы выражения мнения, свободных мирных собраний; исчезновение людей; рабство; иные нарушения, включая, насилие по признаку пола и гендера и т.д. Наличие таких нарушений будут определять сами органы ЕС и не предполагается необходимость принятия решения Совбезом ООН.