Курс биткоина обновил исторический максимум – более $20 тысяч

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Курс самой популярной в мире криптовалюты – биткоина – на бирже Binance вечером в среду существенно вырос, превысив отметку 20 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, стоимость этой криптовалюты обновила исторический максимум, достигнутый в декабре 2017 года.

По информации портала CoinMarketCap, биткоин в среду на различных биржах подорожал более чем на 4%, а на крупнейшей по объемам торгов криптовалютами Binance – сразу на 5,24%, до 20327 долларов.

В настоящее время на долю биткоина приходится около 66% всего мирового рынка криптовалют.