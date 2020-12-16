ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Курс биткоина обновил исторический максимум – более $20 тысяч

16.12.2020 18:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Курс самой популярной в мире криптовалюты – биткоина – на бирже Binance вечером в среду существенно вырос, превысив отметку 20 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Курс биткоина установил новый рекорд

Таким образом, стоимость этой криптовалюты обновила исторический максимум, достигнутый в декабре 2017 года.

По информации портала CoinMarketCap, биткоин в среду на различных биржах подорожал более чем на 4%, а на крупнейшей по объемам торгов криптовалютами Binance – сразу на 5,24%, до 20327 долларов.

В настоящее время на долю биткоина приходится около 66% всего мирового рынка криптовалют.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость самой популярной криптовалюты обновила исторический максимум, достигнутый в декабре 2017 года.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Экономические санкции ЕС и США: что это такое и как это пережить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика