Продешевили? Беларусь продавала в Великобританию нефтепродукты по цене битума

Источник материала: Tut.by

В третьем квартале этого года Беларусь продавала нефтепродукты в Великобританию по удивительно низкой цене. Телеграм-канал Кастрычніцкі эканамічны форум проанализировал внешнюю торговлю Беларуси в третьем квартале 2020 году и нашел несколько интересных фактов.



Фото: epravda.com.ua

Согласно статистике, экспорт калийных удобрений в третьем квартале 2020 года превысил 1,9 млн тонн. Это исторический рекорд.

Экспорт битума снова начал расти и составил 299,3 тысяч тонн за третий квартал этого года. Из них Украина купила 232,4 тысячи тонн по цене в 350,1 долларов за тонну. Примерно по такой же цене — 332,8 доллара за тонну — еще 15,6 тысяч тонн купила Молдова. Остальной мир покупал у Беларуси битум по 227,6 долларов за тонну, что вполне соответствует нормальной цене для этого продукта нефтепереработки. Цена, по которой «битум» продавался в Украину, оказалась даже выше, чем цена, по которой Беларусь в третьем квартале экспортировала нефть (302,8 доллара за тонну) и нефтепродукты (324,1 доллара за тонну).

Наконец, экспорт нефтепродуктов в третьем квартале приблизился к 2,3 млн тонн, из которых, согласно белорусской статистике, почти 1,16 млн тонн было продано в Великобританию. И снова обращает на себя внимание средняя цена экспорта — 257,4 долларов за тонну. Это не только дешевле «битума». Цена, по которой белорусы продавали нефтепродукты в Британию, была даже ниже цены, по которой страна покупала нефть в России (266,7 долларов за тонну в третьем квартале 2020 года). Остальной — небританский — мир покупал нефтепродукты у Беларуси по 387,1 долларов за тонну — такая цена уже не вызывает удивления.

— Может, дело в виде нефтепродуктов, который мы экспортируем в Британию? Если взять шестизначный код ТН ВЭД (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности — прим. Ред.), то Беларусь экспортировала легкие дистилляты (код 271 012) и прочие дистилляты (код 271 019). Экспорт легких дистиллятов в Британию составил 219,2 тысяч тонн по средней цене 388,5 долларов за тонну — та же цена, что и для остального мира. А вот прочие дистилляты: 809,3 тысяч тонн мы продавали Британии по цене 226,8 долларов за тонну, а остальному миру — по 388,2 долларов за тонну. Более подробная детализация недоступна, но продажа нефтепродуктов по цене битума как минимум вызывает недоумение, — отмечается в посте телеграм-канала.

Расхождение в зеркальной статистике (по данным COMTRADE, Великобритания в третьем квартале импортировала нефтепродукты из Беларуси только в сентябре в объеме 71,6 тонн (не тысяч и не миллионов тонн, а тонн) на сумму 63,1 тысяч долларов) уже давно стали нормой, но такое расхождение в ценах — это феномен, которого не было со времен начала «белорусской нефтяной эры» (середина 2000-х годов).