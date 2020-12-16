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Экс-посол Беларуси в Аргентине подал в суд на МИД

16.12.2020 19:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко подал в суд на МИД. Бывший дипломат через суд требует изменить в приказе о его увольнении формулировку причины увольнения.


Владимир Астапенко (справа) Фото: МИД Беларуси

Напомним, Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября, заявив, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». 27 октября посол отозвал это заявление и подал новое, в котором потребовал своего увольнения со ссылкой на статью 41 Трудового кодекса в связи с нарушением нанимателем законодательства. В нем он также подчеркнул, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси.

3 ноября Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе».

Астапенко в корне не согласен с такой формулировкой причины своего увольнения и подал на МИД иск в суд Ленинского района Минска.

Адвокат экс-посла Сергей Зикрацкий пояснил, что с юридической точки зрения нанимателем дипломата было Министерство иностранных дел. Оно издало приказ об увольнении Астапенко, основанием которого стал указ Лукашенко, поскольку отстранение от должности посла и формулировка, по которой он отстраняется от должности — прерогатива президента.

— У нас есть указ Лукашенко об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе». И на основании этого указа МИД издал приказ о его увольнении с той же формулировкой. Поэтому Астапенко подал иск против МИД. Иск касается непосредственно формулировки причины увольнения, потому что то, что его уволили, его вполне устраивает — он сам подавал заявления на увольнение, объясняя это тем, что существующая власть недостаточно легитимна и те нарушения, которые были допущены текущей властью, не давали ему морального и юридического права осуществлять дипломатическую службу, — рассказал адвокат.

Астапенко настаивает на том, что уволить его должны были по соглашению сторон после его второго заявления об увольнении, где он ссылался на статью 41 Трудового кодекса: в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению его работы по трудовому договору.

Сам экс-посол находится не в Беларуси и участвовать в заседании намерен по видеосвязи — адвокат планирует ходатайствовать об этом перед судом.

На 18 декабря адвокат Сергей Зикрацкий и представитель ответчика — Министерства иностранных дел, вызваны в суд на опрос, во время которого судья уточнит позиции сторон и назначит дату предварительного заседания.

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Астапенко был уволен и лишен дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе». Бывший...
 
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