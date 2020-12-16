Источник материала: Tut.by

В Беларуси могут принять закон об иностранных агентах. Такой уже существует в России. Белорусские депутаты обратились к российским коллегам, чтобы те поделились своими наработками, сообщает ОНТ .



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

В сюжете сообщили, что «на фоне внешнего вмешательства в дела суверенного государства, которое неприкрыто демонстрирует Запад по отношению к Беларуси, опыт соседей может нам пригодиться. Прежде всего — для защиты своего суверенитета. Новый закон позволит отделять конструктивное сотрудничество от попыток вмешательства».

— Дело в том, что общественные организации или группы по интересам, которые получают финансирование из-за рубежа, в результате работают не для развития Республики Беларусь и не в интересах белорусских граждан, а проводят определенную внешнюю повестку дня. Это может наносить ущерб либо снижать эффективность развития нашей страны. Мы не будем этого запрещать, это не является международной практикой. Но, вне всякого сомнения, вся эта деятельность должна четко регулироваться и быть понятна, — заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Андрей Савиных.

Отмечается, что документ могут принять в течение года.

В 2012 году президент России Владимир Путин подписал закон о некоммерческих организациях — иностранных агентах. Согласно документу, российская некоммерческая организация, получающая финансирование из-за рубежа и участвующая при этом в политической деятельности, получала статус «иностранный агент» и подпадала под гораздо более жесткий финансовый и иной контроль со стороны государства. За неисполнение требований закона предусмотрена уголовная ответственность. С 2017 года «иностранными агентами» могут признавать СМИ, с 2018-го — НКО, получающие деньги от иностранных структур и от российских юрлиц с иностранными источниками финансирования. В этом году список «иноагентов» хотят расширить .