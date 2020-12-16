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В Беларуси могут принять закон об иностранных агентах
17.12.2020 06:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси могут принять закон об иностранных агентах. Такой уже существует в России. Белорусские депутаты обратились к российским коллегам, чтобы те поделились своими наработками, сообщает
В сюжете сообщили, что «на фоне внешнего вмешательства в дела суверенного государства, которое неприкрыто демонстрирует Запад по отношению к Беларуси, опыт соседей может нам пригодиться. Прежде всего — для защиты своего суверенитета. Новый закон позволит отделять конструктивное сотрудничество от попыток вмешательства».
— Дело в том, что общественные организации или группы по интересам, которые получают финансирование из-за рубежа, в результате работают не для развития Республики Беларусь и не в интересах белорусских граждан, а проводят определенную внешнюю повестку дня. Это может наносить ущерб либо снижать эффективность развития нашей страны. Мы не будем этого запрещать, это не является международной практикой. Но, вне всякого сомнения, вся эта деятельность должна четко регулироваться и быть понятна, — заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Андрей Савиных.
Отмечается, что документ могут принять в течение года.
В 2012 году президент России Владимир Путин
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В Беларуси могут принять закон об иностранных агентах. Такой уже существует в России. Белорусские депутаты обратились к российским коллегам, чтобы те поделились...
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