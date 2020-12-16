Минск ведет переговоры о цене газа за 2 недели до окончания контракта

Переговоры с «Газпромом» об условиях поставок газа в Беларусь продолжаются, в то время как до окончания контракта с холдингом осталось ровно 15 дней.

По информации пресс-службы «Газпрома», в среду прошла встреча главы правления Алексея Миллера с белорусским послом Владимиром Семашко и главой Минэнерго Виктором Каранкевичем.

Сообщается, что «стороны обсудили условия поставок российского газа в Беларусь и его транзита по территории республики с 1 января 2021 года».

На сайте министерства энергетики Беларуси пресс-служба заявила, что обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере в будущем году, и что «встреча прошла в конструктивном ключе».

Напомним, что контракты на поставку и транспортировку газа между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» действуют до конца 2020 года.

Цена газа для Беларуси на 2020 год определена в $127 за тыс. куб. м.

В 2020 году Минск накопил значительный долг за поставки газа ($330 млн по состоянию на середину сентября). «Газпром» ставил условием проведения переговоров о цене на 2021 год погашение задолженности. Переговоры начались в ноябре после ее погашения.

В 2019 году Беларусь импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа, за 10 месяцев 2020 года отбор снизился на 9% - до 14,871 млрд куб. м.

Российский газ для Беларуси