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Сразу на 7 лет: Европарламент одобрил новый бюджет ЕС

17.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Европейский парламент окончательно одобрил новый семилетний бюджет ЕС, сообщила вечером в среду пресс-служба ЕП.

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"Парламент дал разрешение в среду на следующий многолетний финансовый план", – говорится в релизе.

За данный долгосрочный бюджет проголосовали 548 парламентариев, против – 81 против, 66 депутатов воздержались.

Объем финплана на 2021–2027 годы – порядка 1,1 триллиона евро, затем из него ежегодно будут формироваться общие бюджеты Евросоюза. Основным источником средств для них выступают поступления от государств – членов ЕС.

Из общего бюджета ЕС финансируются органы власти союза, а также различные его программы, например, в области энергетики, климата или сельского хозяйства.

Кроме того, в Евросоюзе будет создан антикризисный фонд (750 миллиардов евро): его Европарламент одобрять не должен. Для наполнения фонда Еврокомиссия будет занимать деньги на рынке, потом из него средства будут выдавать в виде кредитов и грантов странам союза, чтобы поддержать их при выходе из нынешнего кризиса.

Примечательно, что около 30% от общего семилетнего бюджета и фонда должны быть направлены на проекты, которые способствуют улучшению климатической ситуации.

 
Теги: Минск
 
 
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Объем финплана на 2021–2027 годы – порядка 1,1 триллиона евро, затем из него ежегодно будут формироваться общие бюджеты Евросоюза.
 
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