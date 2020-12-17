|
По цене «однушки» в Смолевичах. Сколько стоят машиноместа в МФК «Фарфоровый»
17.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
“ИНФОРЕАЛТ” предложил к строительству 100 машиномест в подземной гараж-стоянке МФК «Фарфоровый» в Минске. Проектная декларация опубликована в газете «Минский Курьер», цены машиномест достигают $ 30 тыс. в эквиваленте.
МФК «Фарфоровый» возводится в квартале пр. Машерова-ул.Кропоткина-ул.Червякова на месте фарфорового завода. Территория застройки пешеходная, помимо жилья здесь предусмотрена богатая инфраструктура. Комплекс состоит из трех жилых домов, 4 подземных паркингов, 3 бизнес-центров, СПА-комплекса с бассейном и салоном красоты, пристроенного детского сада на 70 мест, продуктового магазина, фудкорта, боулинга с кафе, тренажерного зала и других объектов социальной инфраструктуры.
Все здания строятся по индивидуальным проектам из монолитного каркаса с заполнением газосиликатными блоками. Фасады — вентилируемые. В жилых домах предусмотрены 1, 2, 3, 4-х комнатные квартиры свободной планировки. На двух верхних этажах — квартиры с террасами. Согласно последней выпущенной декларации,
Осенью следующего года параллельно с новостройками (№4а и №4б по генплану) застройщик сдаст и паркинг. Подземная гараж-стоянка с эксплуатируемой кровлей рассчитана на 246 машиномест, из них к строительству доступны 100. Площадь машиномест – от 11,5 до 24,5 квадратных метров, стоимость – от $ 13 530 до $ 30 000 в эквиваленте. Машиноместа предлагаются к строительству гражданам, не состоящим на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Цена машиномест зависит от площади, размещения, графика платежей.
Прием документов на заключение договоров долевого строительства будет осуществляться не ранее чем через 7 дней после публикации проектной декларации по адресу: ул. Хоружей, 33а, пом. 7.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
“ИНФОРЕАЛТ” предложил к строительству 100 машиномест в подземной гараж-стоянке МФК «Фарфоровый» в Минске. Проектная декларация опубликована в газете «Минский...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)