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По цене «однушки» в Смолевичах. Сколько стоят машиноместа в МФК «Фарфоровый»

17.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

“ИНФОРЕАЛТ” предложил к строительству 100 машиномест в подземной гараж-стоянке МФК «Фарфоровый» в Минске. Проектная декларация опубликована в газете «Минский Курьер», цены машиномест достигают $ 30 тыс. в эквиваленте.

По цене «однушки» в Смолевичах. Сколько стоят машиноместа в МФК «Фарфоровый»

МФК «Фарфоровый» возводится в квартале пр. Машерова-ул.Кропоткина-ул.Червякова на месте фарфорового завода. Территория застройки пешеходная, помимо жилья здесь предусмотрена богатая инфраструктура. Комплекс состоит из трех жилых домов, 4 подземных паркингов, 3 бизнес-центров, СПА-комплекса с бассейном и салоном красоты, пристроенного детского сада на 70 мест, продуктового магазина, фудкорта, боулинга с кафе, тренажерного зала и других объектов социальной инфраструктуры.

Все здания строятся по индивидуальным проектам из монолитного каркаса с заполнением газосиликатными блоками. Фасады — вентилируемые. В жилых домах предусмотрены 1, 2, 3, 4-х комнатные квартиры свободной планировки. На двух верхних этажах — квартиры с террасами. Согласно последней выпущенной декларации, купить квартиру в строящихся домах можно от $ 1350 до $ 2000 за «квадрат». Сдача объектов недвижимости запланирована на 31 октября 2021 года.


По цене «однушки» в Смолевичах. Сколько стоят машиноместа в МФК «Фарфоровый»

По цене «однушки» в Смолевичах. Сколько стоят машиноместа в МФК «Фарфоровый»

Осенью следующего года параллельно с новостройками (№4а и №4б по генплану) застройщик сдаст и паркинг. Подземная гараж-стоянка с эксплуатируемой кровлей рассчитана на 246 машиномест, из них к строительству доступны 100. Площадь машиномест – от 11,5 до 24,5 квадратных метров, стоимость – от $ 13 530 до $ 30 000 в эквиваленте.  Машиноместа предлагаются к строительству гражданам, не состоящим на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Цена машиномест зависит от площади, размещения, графика платежей.

 
Теги: Минск
 
 
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“ИНФОРЕАЛТ” предложил к строительству 100 машиномест в подземной гараж-стоянке МФК «Фарфоровый» в Минске. Проектная декларация опубликована в газете «Минский...
 
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