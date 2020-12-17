По цене «однушки» в Смолевичах. Сколько стоят машиноместа в МФК «Фарфоровый»

МФК «Фарфоровый» возводится в квартале пр. Машерова-ул.Кропоткина-ул.Червякова на месте фарфорового завода. Территория застройки пешеходная, помимо жилья здесь предусмотрена богатая инфраструктура. Комплекс состоит из трех жилых домов, 4 подземных паркингов, 3 бизнес-центров, СПА-комплекса с бассейном и салоном красоты, пристроенного детского сада на 70 мест, продуктового магазина, фудкорта, боулинга с кафе, тренажерного зала и других объектов социальной инфраструктуры.

Все здания строятся по индивидуальным проектам из монолитного каркаса с заполнением газосиликатными блоками. Фасады — вентилируемые. В жилых домах предусмотрены 1, 2, 3, 4-х комнатные квартиры свободной планировки. На двух верхних этажах — квартиры с террасами. Согласно последней выпущенной декларации, купить квартиру в строящихся домах можно от $ 1350 до $ 2000 за «квадрат» . Сдача объектов недвижимости запланирована на 31 октября 2021 года.