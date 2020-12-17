«Если она никогда не продастся, то и ладно». В центре Минска за $703,5 тысячи можно купить элитную «сталинку», где жили послы ООН и дипломаты

Пятикомнатная «сталинка» расположена в Центральном районе Минска на ул. Коммунистической. Она находится на втором этаже четырехэтажного дома 1945 года постройки. В объявлении указано, что это самая большая в столице «сталинка» в один уровень. Оформлением интерьера занималась известная творческая мастерская Александра Трусова.

— В 2001 году творческая мастерская Александра Трусова подготовила дизайн-проект этой квартиры, и у меня сохранился альбом с рукописными эскизами и набросками самого мастера. Там же находятся и все необходимые городские согласования на перепланировку. Этот документ был передан мне во время покупки квартиры у предыдущей собственницы, — рассказал собственник квартиры Денис.

По словам Дениса, ему понравился нестандартный подход к работе с пространством, где учтена, в первую очередь, эргономика квартиры:

— В этой квартире нет ни одной проходной комнаты, кроме зала, который является объединяющим центром всего объекта. Все четыре спальни — это изолированные комнаты с собственным входом.

Еще один интересный нюанс — кухня, которая соединена аркой со столовой. Здесь важно увидеть, что арка одновременно соединяет и разграничивает пространство приема и приготовления пищи. Всего же в квартире сделано три арки: одна - в кухне, еще две - в зале.