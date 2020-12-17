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«Если она никогда не продастся, то и ладно». В центре Минска за $703,5 тысячи можно купить элитную «сталинку», где жили послы ООН и дипломаты
17.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В самом центре Минска недалеко от ст.м. «Площадь Победы»
Пятикомнатная «сталинка» расположена в Центральном районе Минска на ул. Коммунистической. Она находится на втором этаже четырехэтажного дома 1945 года постройки. В объявлении указано, что это самая большая в столице «сталинка» в один уровень. Оформлением интерьера занималась известная творческая мастерская Александра Трусова.
— В 2001 году творческая мастерская Александра Трусова подготовила дизайн-проект этой квартиры, и у меня сохранился альбом с рукописными эскизами и набросками самого мастера. Там же находятся и все необходимые городские согласования на перепланировку. Этот документ был передан мне во время покупки квартиры у предыдущей собственницы, — рассказал собственник квартиры Денис.
По словам Дениса, ему понравился нестандартный подход к работе с пространством, где учтена, в первую очередь, эргономика квартиры:
— В этой квартире нет ни одной проходной комнаты, кроме зала, который является объединяющим центром всего объекта. Все четыре спальни — это изолированные комнаты с собственным входом.
Еще один интересный нюанс — кухня, которая соединена аркой со столовой. Здесь важно увидеть, что арка одновременно соединяет и разграничивает пространство приема и приготовления пищи. Всего же в квартире сделано три арки: одна - в кухне, еще две - в зале.
Общая площадь апартаментов — 141 кв.м. Так как эта «сталинка» — объединение двух квартир, то здесь есть два полноценных санузла, оба совмещенные. В каждом установлена ванна-джакузи. Одна ванная комната оформлена в бежевых тонах (предусмотрена как гостевой санузел), вторая — в сине-желто-коричневых («хозяйский санузел).
Стоимость квартиры с учетом всего наполнения, по словам Дениса, составляет $5000 за «квадрат». Получается, что цена апартаментов — $703,5 тысячи.
— Такая цена обусловлена рядом причин. Здесь использовалась только итальянская мебель во всех комнатах, установлена французская гардеробная, итальянская кухня, паркет африканских пород дерева.
Торг уместен, но только в пределах сотен долларов, может быть, одной-двух тысяч. Он не уместен в десятках или сотнях тысяч.
По словам собственника, этот объект недвижимости, как и многие другие, выставлены на продажу уже довольно давно. Цели быстрой продажи здесь нет, и первая причина этому — "особый подход Дениса в вопросах эмоциональной привязанности к материальным ценностям", в том числе объектам недвижимости. Вторая причина — уникальность квартиры, которую сможет оценить далеко не каждый:
— Квартира безумно удобна. Моя семья здесь жила короткое время, а затем жилье сдавалось в аренду различным посольствам. Например, здесь 3 года жил посол Германии со своей женой, представитель ООН в Беларуси, вице-президент крупнейшей мировой компании «Уралкалий», руководство Швейцарской компании «Врачи без границ».
Чтобы было понятнее, почему апартаменты выставлены на продажу, я объясню некоторые важные для меня моменты. Однажды я прочел книгу Роберта Г. Аллена «Множественные источники дохода», где рассказывается о том, каким образом на недвижимости можно зарабатывать, как доводить ее «до ума», в какой момент продавать. Там же было написано, что не стоит ни при каких обстоятельствах привязываться к объектам недвижимости. Как итог — все мои объекты недвижимости выставлены на продажу.
Эта квартира не имеет для меня никакой высокой эмоциональной ценности. Моя позиция в жизни: использовать любой объект недвижимости и «движимости» как актив. Поэтому могу сказать, что для меня эта квартира — актив, никакой привязанности с этим объектом у моей семьи нет.
А значит, что если найдется покупатель, которому эта квартира понравится со всем наполнением, то я с удовольствием расстанусь с этим объектом, считая, что я совершил выгодную сделку. И ничего, кроме этого. Поэтому нет никакой спешки по реализации квартиры — если она никогда не продастся, то и ладно. Это не деньги, которые мне жизненно необходимы, а выгодный актив.
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«Если она никогда не продастся, то и ладно». В центре Минска за $703,5 тысячи можно купить элитную «сталинку», где жили послы ООН и дипломаты
В самом центре Минска недалеко от ст.м. «Площадь Победы» за $703,5 тысячи продается пятикомнатная «сталинка». Оформлением интерьера здесь занимался известный...
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