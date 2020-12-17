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Басков покинул совет директоров БСБ Банка
17.12.2020 10:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков на днях покинул совет директоров БСБ Банка, в который
Баскова сменил Александр Галов. В настоящее время он входит в набсовет Франсабанка. Последние 15 лет Галов проработал в Нацбанке на руководящих должностях. А начинал карьеру в НИИ при Госплане БССР, потом стал заместителем министра финансов, был топ-менеджером в Банке БелВЭБ и Славнефтебанке.
Председателем совета директоров БСБ Банка является Надежда Ермакова. Она пришла в эту кредитную организацию в 2017 году на фоне разборок БСБ Банка с Национальным банком.
В СД БСБ Банка также входят заместитель директора компании «Семь Холмов Бел» Сергей Каганович и банкир с многолетним стажем Анатолий Устинчик.
В 2020 году Каганович и Басков
В последнее время Дмитрий Басков был фигурантом ряда скандалов. В частности, его
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Баскова сменил Александр Галов. В настоящее время он входит в набсовет Франсабанка. Последние 15 лет Галов проработал в Нацбанке на руководящих должностях.
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