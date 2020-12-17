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Почему Евросоюз отложил визит экспертов на БелАЭС?
17.12.2020 10:47 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
ЕС решил отложить миссию европейских специалистов на Белорусскую АЭС в Островце на неопределенное время.
Эксперты Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) намеревались приехать для проверки соблюдения рекомендаций по обеспечению ядерной безопасности на БелАЭС. Визит намечался на 16-18 декабря.
Об отмене миссии в среду сообщил и представитель Госатомнадзора МЧС Беларуси, отметив, что официальное уведомление об этом в адрес белорусской стороны не поступало.
В ведомстве отметили, что «белорусская сторона пошла навстречу всем пожеланиям европейских партнеров для того, чтобы этот визит состоялся в нынешних непростых эпидемиологических условиях».
Там отметили, что белорусская сторона была готова к приезду комиссии и подготовила необходимые условия и материалы. Несмотря на отмену визита, она надеется «на конструктивное взаимодействие с европейскими партнерами».
Тем временем dw.com
Выступая в этот день на пресс-конференции после виртуального заседания министров энергетики стран ЕС, комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон призвала завершить как можно скорее экспертную оценку АЭС в Островце.
«Меры должны быть приняты (белорусской стороной. - Ред.) до начала коммерческой эксплуатации АЭС в Островце. Все рекомендации должны быть выполнены без промедления», - добавила еврокомиссар.
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ЕС решил отложить миссию европейских специалистов на Белорусскую АЭС в Островце на неопределенное время.
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