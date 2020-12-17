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Почему Евросоюз отложил визит экспертов на БелАЭС?

17.12.2020 10:47 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

ЕС решил отложить миссию европейских специалистов на Белорусскую АЭС в Островце на неопределенное время.

Эксперты Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) намеревались приехать для проверки соблюдения рекомендаций по обеспечению ядерной безопасности на БелАЭС. Визит намечался на 16-18 декабря.

Об отмене миссии в среду сообщил и представитель Госатомнадзора МЧС Беларуси, отметив, что официальное уведомление об этом в адрес белорусской стороны не поступало.

В ведомстве отметили, что «белорусская сторона пошла навстречу всем пожеланиям европейских партнеров для того, чтобы этот визит состоялся в нынешних непростых эпидемиологических условиях». 

Там отметили, что белорусская сторона была готова к приезду комиссии и подготовила необходимые условия и материалы. Несмотря на отмену визита, она надеется «на конструктивное взаимодействие с европейскими партнерами».

Тем временем dw.com передает, что эксперты решили отложить поездку в связи с тем, что белорусский регулятор не принял участие в запланированном на 14 декабря техническом заседании с участием экспертов ENSREG в формате видеоконференции. На онлайн-встрече должны были обсуждаться детали визита.

Выступая в этот день на пресс-конференции после виртуального заседания министров энергетики стран ЕС, комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон призвала завершить как можно скорее экспертную оценку АЭС в Островце.

«Меры должны быть приняты (белорусской стороной. - Ред.) до начала коммерческой эксплуатации АЭС в Островце. Все рекомендации должны быть выполнены без промедления», - добавила еврокомиссар.

 
 
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ЕС решил отложить миссию европейских специалистов на Белорусскую АЭС в Островце на неопределенное время.
 
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