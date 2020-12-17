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Хоккеист Басков перестал быть банкиром
17.12.2020 11:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 дек – Sputnik. Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков покинул состав совета директоров БСБ-Банка, о чем свидетельствует информация на сайте финансового учреждения.
Басков вошел в состав совета директоров в прошлом году, а теперь вместо него на сайте БСБ-Банка фигурирует Александр Галов.
В банке на протяжении года Басков числился в качестве председателя комитета по кадровой политике, а также члена комитета по рискам.
Интересно, что в составе совета директоров свое место сохранил бизнесмен Сергей Каганович, вместе с которым в текущем году глава хоккейной федерации стали совладельцами
В качестве члена совета директоров БСБ-Банка продолжает числиться Надежда Ермакова, которая до недавнего времени возглавляла временную администрацию Белгазпромбанка. В БСБ-Банке экс-глава Нацбанка оказалась в 2017 году, когда у финансового учреждения
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