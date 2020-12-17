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Хоккеист Басков перестал быть банкиром

17.12.2020 11:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков покинул состав совета директоров БСБ-Банка, о чем свидетельствует информация на сайте финансового учреждения.

Басков вошел в состав совета директоров в прошлом году, а теперь вместо него на сайте БСБ-Банка фигурирует Александр Галов.

В банке на протяжении года Басков числился в качестве председателя комитета по кадровой политике, а также члена комитета по рискам.

Интересно, что в составе совета директоров свое место сохранил бизнесмен Сергей Каганович, вместе с которым в текущем году глава хоккейной федерации стали совладельцами аккумуляторного завода под Брестом.

В качестве члена совета директоров БСБ-Банка продолжает числиться Надежда Ермакова, которая до недавнего времени возглавляла временную администрацию Белгазпромбанка. В БСБ-Банке экс-глава Нацбанка оказалась в 2017 году, когда у финансового учреждения возникли определенные трудности.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Глава Федерации хоккея Беларуси остается одним из владельцев скандально известного аккумуляторного завода под Брестом.
 
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