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Беларусь будет наращивать торговлю с Владимирской областью
17.12.2020 12:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 дек – Sputnik. Беларусь и Владимирская область РФ подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в различных областях на 2021-2023 годы, сообщило Министерство экономики республики.
© Sputnik / Тимур Селиванов
Подписание документа прошло в формате видеоконференции в рамках Владимирского Инвестиционного Конгресса 16 декабря. От нашей страны подпись поставил министр экономики Александр Червяков, от России – губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Цель плана – расширить прямые связи между субъектами хозяйствования, а основное внимание уделено сотрудничеству в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ и строительстве.
Пресс-служба Минэкономики подчеркивает, что реализация положений документа станет толчком к увеличению товарооборота между Беларусью и Владимирской областью РФ и расширит области гуманитарного сотрудничества.
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План мероприятий, направленный на расширение сотрудничества в разных сферах, подписали в среду министр экономики РБ и губернатор Владимирской области.
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