Беларусь будет наращивать торговлю с Владимирской областью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Беларусь и Владимирская область РФ подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в различных областях на 2021-2023 годы, сообщило Министерство экономики республики.

Подписание документа прошло в формате видеоконференции в рамках Владимирского Инвестиционного Конгресса 16 декабря. От нашей страны подпись поставил министр экономики Александр Червяков, от России – губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Цель плана – расширить прямые связи между субъектами хозяйствования, а основное внимание уделено сотрудничеству в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ и строительстве.

Пресс-служба Минэкономики подчеркивает, что реализация положений документа станет толчком к увеличению товарооборота между Беларусью и Владимирской областью РФ и расширит области гуманитарного сотрудничества.

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