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Лукашенко теряет поддержку силовиков, в милиции - серьезный отток кадров

17.12.2020 12:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко постепенно теряет поддержку в белорусских силовых структурах, значительная часть сотрудников уже ушла со службы за время проведения президентской кампании и период после выборов. Об этом говорится в статье американского журнала Foreign Policy.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Авторы материала — исполнительный директор международного аналитического центра ISANS (The International Strategic Action Network for Security) Влад Кобец и его эксперт, бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэймер. По их мнению, столпами белорусского режима являются поддержка Москвы и лояльность представителей силовых структур. Однако они утверждают, что Александр Лукашенко постепенно теряет поддержку силовиков, а отток сотрудников из МВД и других правоохранительных органов начался еще во время президентской кампании и продолжается до сих пор, некоторые сотрудники МВД просто не вышли на работу в день голосования.

По их словам, центр ISANS располагает информацией о том, что отток кадров из Министерства внутренних дел сильно возрос после выборов. В статье утверждается, что на конец августа сотрудники министерства подали более 300 рапортов об увольнении, а в сентябре темпы этого процесса существенно увеличились. В статье отмечается, что к 1 ноября число сотрудников ГУВД Мингорисполкома сократилось на 18%, а Центральное РУВД столицы потеряло 29% своего персонала. Многие из тех, кто ушел со службы, получили помощь из созданных для этой цели фондов поддержки уволенных силовиков.

В статье упоминается и инициатива ByPol, в которую входят бывшие работники различных силовых ведомств. Как утверждается, она располагает документами о более чем 1100 случаях пыток и нанесения серьезных травм гражданам только за период с 9 по 21 августа, общее же число подобных случаев с этого момента только росло. Эту информацию собирают для того, чтобы установить причастных к противоправным действиям.

Как сообщается, основатели ByPol встречались в Варшаве со Светланой Тихановской и предложили создать профсоюз сотрудников силовых структур, который может стать основой для создания новых белорусских правоохранительных органов после ухода Александра Лукашенко.

«Сотрудники силовых структур, организованные в ByPol, могут сформировать ядро для новой белорусской полиции, которая заменит существующую, в особенности жестокие подразделения ОМОН, которые запятнали себя кровью мирных белорусов. ByPol может также сформировать основу для обновленной прокуратуры и правоохранительных органов. Его также можно использовать для расследования в отношении сотрудников силовых структур, которые совершили преступления против своего народа», — говорится в статье.

По словам авторов материала, поддержка подобных инициатив обязана стать приоритетом как для белорусской оппозиции, так и для Запада и должна включать финансовую помощь потерявшим работу сотрудникам, а также гарантии неприкосновенности для тех, кто готов дать показания против коллег, виновных в преступлениях.

Сооснователь фонда солидарности BYSOL Ярослав Лихачевский, который продолжил проект Микиты Микадо по поддержке уволившихся силовиков, сообщал в ноябре, что к ним за помощью обратился 461 представитель силовых ведомств. Но реальная цифра, по его мнению, вероятно, больше, говорил он «Радыё Свабода».

Экс-министр внутренних дел Юрий Караев назвал таких милиционеров «предателями».

«Я с ними не хочу разговаривать и говорить я им ничего не хочу. Это их выбор, про предателей все сказано», — говорил в бытность министром Караев. Статистику по уволенным за этот период сотрудникам он не озвучил.

В середине сентября официальный представитель МВД Ольга Чемоданова назвала ложными сообщения о массовых увольнениях сотрудников из правоохранительных органов. По ее словам, за восемь месяцев текущего года из органов внутренних дел уволилось на 11% меньше милиционеров, чем за аналогичный период 2019 года.

 
 
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В статье американского издания Foreign Policy говорится о том, что сотрудники силовых структур начали активно уходить еще в период президентской кампании, а после...
 
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