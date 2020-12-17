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Курсы валют: доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
17.12.2020 14:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 дек – Sputnik. Европейская и американская валюты продолжили падение, российский рубль укрепился, об этом свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи.
В четверг доллар упал в цене на 0,55%, евро – на 0,14%, российский рубль незначительно подорожал - на 0,08%.
По итогам торгов Национальный банк Беларуси установил следующие курсы основных валют:
Напомним, что при установлении курса банки учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
Ждать падения доллара в 2021 году?
Кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова ранее
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Американская валюта продолжает терять в цене, за ней стремится и евро, при этом российский рубль понемногу дорожает.
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