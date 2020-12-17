Курсы валют: доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Европейская и американская валюты продолжили падение, российский рубль укрепился, об этом свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи.

В четверг доллар упал в цене на 0,55%, евро – на 0,14%, российский рубль незначительно подорожал - на 0,08%.

По итогам торгов Национальный банк Беларуси установил следующие курсы основных валют:

1 евро – 3,07 белорусского рубля

1 доллар – 2,51 белорусского рубля

100 российских рублей – 3,44 белорусского рубля

Напомним, что при установлении курса банки учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

Ждать падения доллара в 2021 году?

Кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова ранее заявляла Sputnik , что американская валюта сильно "просела" уже сейчас, но прогнозы многих финансистов о дальнейшем падении курса на пятую часть стоимости вряд ли оправданы. Она назвала удешевление доллара "временным", поскольку долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка.

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