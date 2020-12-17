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Ватикан рассказал, для чего спецпосланник папы римского приехал к Лукашенко
17.12.2020 14:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Папа римский обеспокоен нынешней ситуацией в Беларуси. Об этом
— Я могу подтвердить, что сегодня утром в 9 часов 30 минут (по римскому времени) монсеньор, бывший апостольский нунций в Беларуси, встретится в качестве специального посланника Святейшего Отца с президентом Республики Беларусь господином Александром Лукашенко, чтобы выразить заботу Святейшего Отца и его обеспокоенность нынешней ситуацией в стране, — сообщил Бруни журналистам.
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Папа римский обеспокоен нынешней ситуацией в Беларуси. Об этом заявил директор Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни, общаясь с журналистами.
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