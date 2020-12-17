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Ватикан рассказал, для чего спецпосланник папы римского приехал к Лукашенко

17.12.2020 14:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Папа римский обеспокоен нынешней ситуацией в Беларуси. Об этом заявил директор Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни, общаясь с журналистами.


Фото: Reuters

— Я могу подтвердить, что сегодня утром в 9 часов 30 минут (по римскому времени) монсеньор, бывший апостольский нунций в Беларуси, встретится в качестве специального посланника Святейшего Отца с президентом Республики Беларусь господином Александром Лукашенко, чтобы выразить заботу Святейшего Отца и его обеспокоенность нынешней ситуацией в стране, — сообщил Бруни журналистам.

Пресс-служба Александра Лукашенко, напомним, сообщила, что Лукашенко назвал приезд Гуджеротти в Минск хорошим знаком.

— Есть о чем поговорить, у нас всегда было много тем. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть, — заявил Лукашенко.

Уже несколько месяцев в Беларусь не может вернуться глава Римско-католической церкви архиепископ Кондрусевич. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций», «как разрушать нашу страну».

Претензии звучали также в адрес генерального викария Минско-Могилевской архидиоцезии епископа Юрия Кособуцкого. После его высказываний в адрес силовиков, Кособуцкий получил официальное предупреждение прокуратуры.

По 10 суток административного ареста получили ксендз из горпоселка Россоны Вячеслав Барок и греко-католический священник Виталий Быстров.

«Мы видим активизацию репрессий в отношении Католического Костела в нашей стране», — прокомментировал их аресты епископ Кособуцкий на своей странице в Facebook.

 
Теги: Минск
 
 
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Папа римский обеспокоен нынешней ситуацией в Беларуси. Об этом заявил директор Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни, общаясь с журналистами.
 
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