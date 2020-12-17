Валерий и Вероника Цепкало переехали в Латвию и рассказали о планах

Источник материала: Tut.by

Валерий и Вероника Цепкало переехали в Латвию, они создают в Риге фонд помощи белорусским женщинам, пострадавшим от действий властей, а также помогают беженцам из Беларуси, получившим в Латвии политическое убежище. Об этом они рассказали в интервью «Настоящему времени» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«У нас же дети маленькие, нам надо было, чтобы русские школы были. А в Польше русских школ нет. В Литве одна при посольстве. Туда не берут. Нам хотелось еще, чтобы страна имела общую границу с Беларусью. Для нас это было важно. Ощущение, что мы рядом, что мы по соседству находимся», — рассказал Валерий Цепкало.

Политическое убежище в Латвии Цепкало не запрашивали.

«Мы продали дом, когда входили в эту кампанию (по выборам президента Беларуси. — Прим. ред.), — напомнил он. — Арестована у нас квартира, арестован пылесос и арестован у нас телевизор. Ну и счета, естественно, тоже».

Вероника Цепкало создала фонд помощи репрессированным женщинам Беларуси. Организация уже зарегистрирована, собран международный совет директоров.

«Мы показали и доказали нашим трио, что женщины имеют право голоса, что женщины могут быть самодостаточными, поэтому целью фонда далее будет развитие лидерских способностей у женщин, но сейчас главная цель — это помощь тем репрессированным девушкам, которые находятся в тюрьмах», — рассказала Вероника Цепкало.

Жизнь в Латвии Валерий и Вероника воспринимают как временную и вынужденную меру, стараются помочь беженцам из Беларуси — в Латвии их несколько десятков.

«В лагерь беженцев ездили несколько раз, — сообщил Валерий. — Мы сейчас будем их привлекать активно к нашей деятельности. Мы нашли офис. И, конечно, мы ставку делаем на диаспору. На беженцев и волонтеров, чтобы мы могли работать как вне Беларуси, так и оказывать информационное воздействие на те процессы, которые внутри страны происходят».

Валерий Цепкало — экс-глава белорусского Парка высоких технологий. Он пытался стать кандидатом в президенты, но не был допущен на выборы. Покинул страну в июле 2020 года.

Вероника Цепкало, представительница объединенного штаба Светланы Тихановской, вместе с детьми уехала из Минска 9 августа.