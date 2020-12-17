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"Нулевое чтение" бюджета-2021 пройдет сегодня в парламенте

17.12.2020 14:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек - Sputnik. Проект закона о бюджете на 2021 год поступит сегодня в Палату представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в парламенте.

© REUTERS / POOL
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"Сегодня пройдет так называемое "нулевое чтение" бюджета, проект документа мы ожидаем с минут на минуту", - сообщили Sputnik в четверг в нижней палате белорусского парламента.

По словам собеседников агентства, сегодня пройдет расширенное заседание профильной комиссии, на котором будут читать проект закона перед тем, как он будет представлен на рассмотрение в Овальном зале. Сегодня на заседание комиссии по бюджету и финансам должны прийти представители профильных министерств на уровне заместителей министров.

"Планируется, что 18 декабря проект бюджета будут рассмотрен палатой представителей сразу в двух чтениях", - сообщили в парламенте. Ожидается, что в Овальный зал придет премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

В Беларуси в последнее десятилетие принято входить в новый год с утвержденным бюджетом. По плану, сессия нижней палаты белорусского парламента должна закрыться 18 декабря.

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Теги: Минск
 
 
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Проект закона о бюджете Беларуси на следующий год планируют рассмотреть в двух чтениях - в последнее десятилетие в республике принято входить в новый год с...
 
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